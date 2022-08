Clamorosa notizia sui prezzi della benzina: tornano gli aumenti, allarme per i rientri. Quanto costa adesso

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Tornano i rincari. La stagione vacanziera sta per chiudersi per molti italiani, che si preparano al rientro, ed è inevitabile – per chi si muove in auto – dare uno sguardo quasi giornaliero all’andamento del prezzo della benzina. Le ferie stanno per finire, e c’è una brutta notizia: il costo del carburante sta per salire di nuovo.

Sconto di 30 centesimi

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, settimane fa hanno firmato il Decreto Interministeriale che ha prorogato fino al 20 settembre le misure per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Una misura che ha di fatto esteso lo sconto di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione: durerà ancora un mese, ed è una buona notizia per chi deve rientrare al lavoro o per chi deve ancora partire per le ferie, visto che sono previsti rincari.

Tornano i rincari

Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, Eni – nella mattina di giovedì 25 agosto – ha aumentato i prezzi consigliati di diesel e benzina di 2 centesimi al litro.

Stesso discorso per Tamoil e IP.

Q8 è salita di 2 centesimi solo sul diesel.

I nuovi prezzi del carburante

Ma quali sono le medie dei prezzi del carburante? Ecco le rilevazioni dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico, elaborate dalla Staffetta, rilevate alle 8 della mattina di mercoledì 24 agosto su circa 15 mila impianti:

benzina self service a 1,765 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,766, pompe bianche 1,827);

a 1,765 euro/litro (+1 millesimo, compagnie 1,766, pompe bianche 1,827); diesel self service a 1,783 euro/litro (+11, compagnie 1,787, pompe bianche 1,773);

a 1,783 euro/litro (+11, compagnie 1,787, pompe bianche 1,773); benzina servito a 1,910 euro/litro (+1, compagnie 1,953, pompe bianche 1,827);

a 1,910 euro/litro (+1, compagnie 1,953, pompe bianche 1,827); diesel servito a 1,925 euro/litro (+10, compagnie 1,968, pompe bianche 1,838);

a 1,925 euro/litro (+10, compagnie 1,968, pompe bianche 1,838); gpl servito a 0,803 euro/litro (-1, compagnie 0,809, pompe bianche 0,796);

a 0,803 euro/litro (-1, compagnie 0,809, pompe bianche 0,796); metano servito a 2,567 euro/kg (+41, compagnie 2,633, pompe bianche 2,589);

a 2,567 euro/kg (+41, compagnie 2,633, pompe bianche 2,589); gnl 2,710 euro/kg (-1, compagnie 2,633 euro/kg, pompe bianche 2,731 euro/kg).

Se questi prezzi vi sembrano alti, occhio a quello che succede all’estero: ecco dove la benzina costa di più rispetto all’Italia.