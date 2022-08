Via libera al dl Aiuti Bis. Bonus, pensioni, tasse, sconti su benzina e bollette: ecco cosa cambia

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il dl Aiuti Bis è stato approvato dal Consiglio dei ministri. Ora si attende l’arrivo del decreto alla Camera, in programma il prossimo 13 settembre. Tante le misure previste a sostegno di famiglie, imprese e cittadini con interventi contro l’inflazione e il sostegno al reddito. Inoltre, il dl Aiuti Bis prevede anche misure per contrastare la siccità e alleviare la crisi energetica.

Nel dl Aiuti Bis il taglio del 2% del cuneo fiscale

In primo piano il taglio del cuneo fiscale, che salirà al 2% nel secondo semestre 2022 per i lavoratori dipendenti. Per ridurre, invece, l’aumento del costo delle bollette, il dl prevede per il quarto trimestre 2022 l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico per le utenze domestiche e per altri usi fino a una potenza disponibile di 16,5 kW”.

Rafforzato, inoltre, il bonus sociale a sostegno delle spese per energia elettrica e gas per gli utenti economicamente svantaggiati e in gravi condizioni di salute.

Dl Aiuti Bis, cosa cambia per la dichiarazione dello stato di emergenza

Cambiamenti in vista per la dichiarazione dello stato di emergenza per siccità, che potrà essere invocato anche anticipatamente in base alle previsioni meteo e ai dati.

È inoltre previsto un sostegno economico alle imprese e alle cooperative agricole che hanno subito danni a causa della siccità. Per queste aziende il fondo di solidarietà nazionale è incrementato di 200 milioni di euro.

Pensioni rivalutate del 2%, via libera con il dl Aiuti Bis

Per quanto riguarda le pensioni, il testo prevede l’anticipo di tre mesi della rivalutazione con un aumento del 2% da ottobre per le pensioni fino a 2.692 euro. Prorogato il taglio delle accise sui carburanti (fino al 20 settembre) mentre il taglio dei contributi previdenziali è stato prorogato fino a fine anno.

Fonte foto: 123RF Nel dl Aiuti Bis ci sono interventi contro il caro bollette

Sul versante bonus, è stato rafforzato quello per lo psicologo mentre il bonus 200 euro per i lavoratori dipendenti è stato ampliato alle fasce che non lo hanno già ricevuto. Tra le altre misure previste: il fondo per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina e la norma “salva-Ilva” che permette a Invitalia di intervenire direttamente con aumenti di capitale.

Draghi: “Con il dl Aiuti Bis interveniamo a saldi invariati”

“Interveniamo a saldi invariati e non usiamo nessuno scostamento perché l’andamento dell’economia è migliore. Ed è merito della capacità degli italiani, delle famiglie e delle imprese e un po’ anche della politica economica del governo che ha sostenuto senza esitazione l’economia mantenendo l’obiettivo della riduzione del deficit e del debito/Pil”, ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa.

In totale le misure varate valgono circa 15 miliardi di euro.