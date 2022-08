Clamorosa notizia sui prezzi della benzina: prosegue il forte calo, quanto costa adesso

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Sempre più giù. La stagione vacanziera sta per chiudersi per molti italiani, che si preparano al rientro, ed è inevitabile – per chi si muove in auto – dare uno sguardo quasi giornaliero all’andamento del prezzo della benzina. Le ferie stanno per finire, ma c’è una buona notizia: nelle ultime due settimane il costo del carburante è decisamente in calo.

Sconto di 30 centesimi

Il ministro dell’Economia e delle Finanze, Daniele Franco, e il ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, settimane fa hanno firmato il Decreto Interministeriale che ha prorogato fino al 20 settembre le misure per ridurre il prezzo finale dei carburanti.

Si è esteso così lo sconto di 30 centesimi al litro per benzina, diesel, gpl e metano per autotrazione: durerà almeno altre 5 settimane, una buona notizia per chi deve rientrare al lavoro o per chi deve ancora partire per le ferie.

Finalmente i prezzi in calo

La speranza, però, è che il trend al ribasso dei prezzi di benzina e gasolio continui. Stando a quanto comunicato dal Ministero per lo Sviluppo economico, che ha analizzato la rilevazione del 15 agosto, c’è stato un sensibile calo del prezzo della benzina nelle ultime due settimane.

La verde è scesa a 1,770 euro al litro (da 1,830 dell’8 agosto) con una variazione del 3,30% (-6,03 centesimi) calcolata nella media settimanale dei prezzi dall’8 al 14 agosto scorsi.

Il gasolio è indicato a 1,756 euro al litro con una variazione di -3,02% pari a 5,47 centesimi rispetto a 1,811 dell’8 agosto scorso.

Il Gpl a 0,80 euro al litro, con una variazione di 0,8 centesimi rispetto all’ultima rilevazione.

Fonte foto: ANSA Auto in fila al distributore, in attesa di fare rifornimento

Perché il prezzo è in calo

La notizia sul calo dei costi del carburante è stata commentata da Massimiliano Dona, il presidente dell’Unione Nazionale Consumatori: “Da quando è iniziata la guerra, grazie alla caduta dei prezzi di luglio e al taglio di 30,5 centesimi del Governo, un litro di benzina costa ora quasi 2 centesimi in meno”.

Se questi prezzi vi sembrano alti, occhio a quello che succede all’estero: ecco dove la benzina costa di più rispetto all’Italia.