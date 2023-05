Ciclista morto investito da un camion a Bergamo: stava pedalando vicino al marciapiede, aveva 45 anni

Nuova tragedia sulle strade italiane: un ciclista è stato investito da un camion ed è deceduto nella mattinata di martedì 16 maggio 2023 a Bergamo.

La prima ricostruzione dei fatti

L’incidente è avvenuto attorno alle 8,30 del mattino del 16 maggio in via Zanica, all’altezza del numero civico 63, nelle vicinanze dell’incrocio con via Roggia Guidana.

Secondo la prima ricostruzione dei fatti riportata da ‘Bergamonews’, il ciclista stava pedalando vicino al marciapiede affiancato al mezzo pesante, quando il camionista si sarebbe allargato per imboccare via Roggia Guidana e, a metà manovra, avrebbe urtato il ciclista, che è caduto ed è finito sotto al tir.

Fonte foto: Tuttocittà.it L’incidente stradale in cui ha perso la vita il ciclista si è verificato nella mattinata di martedì 16 maggio in via Zanica, nei pressi dell’incrocio con via Roggia Guidana, a Bergamo.

I soccorsi e le indagini

I soccorsi sono stati chiamati immediatamente dopo l’incidente. Sul posto sono arrivate un’automedica e un’ambulanza, assieme ai Vigili del Fuoco che hanno estratto il ciclista da sotto il camion. I sanitari hanno provato a rianimarlo, ma purtroppo le ferite riportate nelle incidente stradale erano troppo gravi e non c’era più nulla da fare.

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche la Polizia locale di Bergamo, che si è occupata dei rilievi e di regolare il traffico veicolare. Gli agenti hanno anche ascoltato la versione dei fatti del camionista.

Chi è la vittima

Il ciclista deceduto nello scontro con un camion a Bergamo è un cittadino dello Sri Lanka di 45 anni, residente a Bergamo. Il suo caschetto è rimasto sotto al tir, mentre la sua bicicletta (una mountain bike, poggiata sul muretto accanto alla strada per rendere più facili i soccorsi) non ha riportato graffi.

Le ripercussioni sul traffico

Il ‘Corriere della Sera’ riporta che, per un’ora e mezza dopo l’incidente, via Zanica è stata a senso unico alternato perché il camion, che era diretto verso l’ingresso dell’autostrada, aveva bloccato parte della carreggiata in direzione Malpensata. Via Roggia Guidana è stata chiusa al traffico per l’intera durata dei rilievi della polizia.

Il sito del quotidiano aggiunge anche ulteriori dettagli sulla vittima: era residente nel quartiere Campagnola.