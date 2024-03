Chiara Ferragni conferma la rottura con Fedez e sbotta con l'inviato Mediaset: "Tutte c******, è offensivo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Non c’è pace per Chiara Ferragni. L’influencer torna a parlare della rottura con Fedez e sbotta con l’inviato di Mediaset, criticando la sua ricostruzione secondo cui si tratterebbe di una vera e propria messa in scena per archiviare il pandoro-gate: “Tutte c******”.

Chiara Ferragni conferma la rottura con Fedez

Chiara Ferragni ha rilasciato a Mediaset alcune dichiarazioni sulla sua crisi matrimoniale con Fedez, confermando la rottura con il rapper da cui ha avuto due figli.

“Non è finto niente“, ha detto l’influencer ai microfoni di Michel Dessì, l’inviato di Pomeriggio Cinque che già nei giorni scorsi era riuscito a strapparle alcune parole sulla vicenda.



Ferragni sbotta con l’inviato Mediaset

Poi Ferragni risponde alle domande dell’inviato del programma condotto da Myrta Merlino sulle teorie del ‘complotto’ avanzate da alcuni.

Il riferimento è alla ricostruzione fantasiosa di alcuni secondo cui la rottura tra i due sarebbe una vera e propria messa in scena, una sorta di “exit strategy” per superare la vicenda del pandoro Balocco, che ha incrinato l’immagine dell’imprenditrice.

Incalzata dalle domande di Dessì, Ferragni sbotta: “No, non c’è nessuna exit strategy, è anche abbastanza offensivo che le persone pensino questo. Sono tutte c*****e le cose che scrivono, non sono vere”.

Le parole di Ferragni a Pomeriggio Cinque

Chiara Ferragni ha poi scherzato con l’inviato di Pomeriggio Cinque che aveva consegnato un corno portafortuna a Fedez: “Chiedi a Myrta un cornino anche per me, serve un po’ di buona fortuna”.

“Glielo porto io che sono un uomo del sud, porta bene. Le porto il corno e poi la lascio stare”, ha risposto l’inviato.