Chiara Ferragni parla di Fedez e del matrimonio: "Certi problemi bisogna tenerli tra le mura familiari"

Parla Chiara Ferragni. In una lunga intervista l’influencer si difende e commenta, cercando di non esporsi troppo, la situazione del matrimonio con Fedez: “La priorità è difendere la mia famiglia. Sono imperfetta ma in buona fede“.

I commenti sul matrimonio con Fedez

Chiara Ferragni si racconta in una lunga intervista al ‘Corriere della Sera’, tenutasi il 20 febbraio, poco prima che si diffondesse la notizia dell’uscita di casa di suo marito, il rapper Fedez.

Anche se l’argomento dell’intervista era lo scandalo Balocco, una parte delle domande è inevitabilmente ricaduta sul matrimonio, con le voci di una crisi che già circolavano: “Lui in tanti weekend non c’è stato. In altri, c’è stato. È comunque mio marito” aveva risposto allora Ferragni.

“La priorità è proteggere la famiglia e i figli. Poi, naturalmente, qualunque cosa io faccia, se ne parla: se la faccio con lui o se la faccio senza di lui e chiunque nel mondo può dire la sua e avere le sue opinioni, ma per me, piuttosto che dare spiegazioni, è più importante fare quello che reputo più giusto: tenere i problemi tra le mura familiari” dice l’influencer.

Il caso Balocco e la beneficenza

Le domande degli intervistatori si spostano poi sulla beneficenza e sul caso Balocco, il vero centro dell’articolo. Ferragni difende quanto fatto: “Nel cartiglio e nei miei post, però, abbiamo sempre scritto e detto che ‘Chiara Ferragni e Balocco sostengono l’ospedale’, mai che una percentuale delle vendite sarebbe andata in beneficenza”.

Chiara Ferragni, le sue società e l’azienda dolciaria Balocco sono accusati di aver fatto pubblicità ingannevole, spingendo i consumatori a comprare un pandoro con il marchio dell’influencer con una campagna di beneficenza che, secondo le accuse, sottintendeva che una parte dei proventi sarebbe stata donata all’ospedale Regina Margherita di Torino.

In realtà la donazione era fissa, era stata fatta dalla sola Balocco e ammontava a 50mila euro. Il compenso per le aziende di Chiara Ferragni era stato di circa un milione di euro, ma anche su questo l’influencer si difende: “Parlare di cachet è improprio, perché quella cifra è il compenso dato alle mie società per i miei diritti di immagine. Non bisogna far confusione tra la persona fisica Chiara Ferragni, il brand e le aziende”.

Il futuro di Chiara Ferragni

Le domande vertono poi sul futuro incerto dell’influencer e delle sue attività: “Sono cambiate molte cose in questi due mesi, ma il futuro al momento è un punto interrogativo” dice Ferragni.

“Non so se il mio è un lavoro che farò per tutta la vita o se vorrò raccontare la mia vita per sempre. So che a me piace comunicare da sempre” concludendo poi l’intervista con un racconto del suo percorso.

Anche il rapper Fedez è tornato a parlare proprio un giorno prima dell’uscita dell’intervista a Chiara Ferragni, cercando di difendere la propria vita privata: “Non gioco con la vita dei miei figli” ha detto il cantante.