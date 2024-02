Fedez commenta le notizie sulla separazione da Chiara Ferragni: "Non gioco con la vita dei miei figli"

‘Pomeriggio Cinque’ ha raggiunto Fedez a Milano e la domanda sulle notizie riguardanti la presunta separazione da Chiara Ferragni non è mancata. Il rapper stava uscendo da un cancello e l’inviato lo ha intercettato: “Federico, come stai?”. Il rapper, impegnato al telefono per una conversazione, ha risposto: “Bene, e tu come stai?”.

“Confermi questa notizia?”, gli ha chiesto l’inviato Mediaset. Federico Leonardo Lucia, con un’espressione visibilmente seccata, ha replicato: “Dai, ragazzi. Secondo te vengo a dirlo a voi?”. Per i Ferragnez sono giorni concitati. Dopo lo scoop lanciato da ‘Dagospia‘ e le prime conferme arrivate a ‘Repubblica’, sono subito uscite le indiscrezioni (poi confermate) della partecipazione di Chiara Ferragni al format di Fabio Fazio.

Tuttavia, nonostante le tonnellate di articoli pubblicati sui rumor, la coppia non ha ancora pubblicato conferme né smentite. Per questo l’inviato tenta di incalzare Fedez: “Parlano di complotti, di finzioni… “, ma il rapper lo interrompe: “Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?”.

Quindi gli viene riportato che il popolo della rete sostiene che sia lui che sua moglie abbiano sempre messo la loro vita sui social: “A me non interessa”, risponde perentorio Fedez, che conviene che essendo un personaggio pubblico si trova maggiormente esposto, ma si prende la libertà di non entrare nel merito. Poi la domanda: “Andrà alla sfilata di Donatella Versace?”, “Certo – replica Fedez – è una mia grandissima amica e mi è tanto vicina in questo momento“.