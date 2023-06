Chi era Michelle Maria Causo, la 17enne uccisa a coltellate e trovata in un carrello della spesa a Primavalle

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Si delineano i contorni della tragedia di Primavalle. La vittima, di 17 anni, si chiama Michelle Maria Causo, ed è stata uccisa a coltellate. Il principale sospettato è un suo coetaneo, che però non sarebbe il suo fidanzato.

Chi era Michelle Maria Causo

Nella serata di ieri 28 giugno a Primavalle, quartiere a nord ovest di Roma, è stato ritrovato il cadavere di una ragazza di 17 anni. Era nascosto in alcuni sacchi della spazzatura, in un carrello della spesa vicino a dei cassonetti.

La vittima si chiamava Michelle Maria Causo, e secondo quanto riporta il sito internet del quotidiano ‘Il Messaggero’, frequentava il liceo psicopedagogico Vittorio Gassman, che si trova proprio nel quartiere dove è avvenuta la tragedia.

Il quartiere di Primavalle

Sul sito dell’istituto è apparsa una commemorazione di Michelle, a firma del dirigente scolastico Vincenzo Lenzoni, che recita: “Il Liceo Vittorio Gassman si stringe al dolore dei genitori. La notizia della scomparsa di Michelle, uno dei tanti sorrisi della scuola, ha sconvolto tutta la comunità scolastica. Ci uniremo per non dimenticarla e far vivere in ognuno la sua Memoria”.

La vicenda di Primavalle: le prime ricostruzioni

La tragedia di Primavalle si sta chiarendo con il passare delle ore. Nella serata di ieri il ritrovamento del cadavere, che inizialmente si pensava smembrato, ha fatto scattare le indagini delle forze dell’ordine.

Michelle Maria Causo sarebbe stata uccisa in un appartamento poco lontano dal luogo in cui il suo corpo è stato depositato. Sarebbe poi stato portato in un carrello della spesa per alcune centinaia di metri, fino a dei cassonetti.

La causa della morte sarebbero delle coltellate inferte alla giovane e sono state smentite dagli inquirenti le voci circolate in mattinata che sostenevano che la ragazza fosse incinta al momento della morte.

Fermato un coetaneo: accusato di omicidio

Quasi immediatamente dopo il ritrovamento del corpo di Michelle Maria Causo, gli inquirenti hanno fermato e interrogato un coetaneo della ragazza, italiano di origini singalesi. Finite le domande il giovane è stato posto sotto fermo di polizia con l’accusa di omicidio.

Le forze dell’ordine sostengono che i due si trovassero nell’appartamento di lui quando il ragazzo avrebbe accoltellato Michelle, per poi trasportarla dove è stata ritrovata. Gli inquirenti specificano che i due non sarebbero stati fidanzati.