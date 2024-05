Uomo trovato morto nel suo appartamento a Casalbore vicino Avellino: era scomparso da quasi due settimane

Il cadavere in decomposizione di un uomo è stato trovato nella sua stanza da letto a Casalbore, in provincia di Avellino. Il 64enne è stato dato per scomparso da parenti e conoscenti e da almeno dieci giorni non si avevano più sue notizie. Secondo quanto riportato da Ansa, l’uomo sarebbe morto a causa di un malore.

La scomparsa a Casalbore

Il ritrovamento è avvenuto nell’abitazione del 64enne, al terzo piano di una palazzina di via Pietro Paolo Parzanese del comune dell’Avellinese.

Secondo quanto ricostruito dalle testate locali, negli ultimi giorni familiari e amici avrebbero cercato l’uomo chiamandolo più volte al telefono e bussando ripetutamente alla porta dell’appartamento dove viveva da solo, ma senza ricevere mai risposta. Fino a quando nella mattinata di mercoledì 15 maggio è stato lanciato l’allarme alle forze dell’ordine.

L’uomo trovato morto in casa in provincia di Avellino

In seguito alla segnalazione, due squadre dei Vigili del fuoco di Grottaminarda sono intervenute nell’appartamento del 64enne per forzare l’ingresso ed entrare in casa.

Dopo aver sfondato la porta dell’abitazione i soccorritori hanno trovato il corpo senza vita in avanzato stato decomposizione sul letto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Ariano Irpino, che hanno trasmesso una informativa alla procura di Benevento, e un medico legale.

Le condizioni del cadavere suggerirebbero che l’uomo sia morto da quasi 10 giorni, probabilmente a causa di un malore: secondo quanto emerso dai primi rilievi, nell’appartamento non sarebbe stato rilevato nessun elemento che farebbe pensare al decesso per altre ragioni.

Il tabaccaio trovato morto in casa a Jesolo

Uno degli ultimi casi di scoperta di un cadavere in casa è avvenuto a inizio maggio, quando un noto tabaccaio di 65 anni di Jesolo è stato trovato morto nella sua abitazione del comune nel Veneziano.

Le indagini sul ritrovamento sono state affidate ai carabinieri del nucleo investigativo di Venezia arrivati sul posto, che sulle cause del decesso non hanno escluso nessuna pista, neanche l’omicidio.