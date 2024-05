Tabaccaio di 65 anni morto a Jesolo (Venezia), corpo ritrovato in casa: i Carabinieri indagano per omicidio

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il corpo di un uomo di 65 anni è stato ritrovato senza vita nella sua abitazione. Si tratta di un noto tabaccaio di Jesolo, vicino Venezia. Sul posto sono sopraggiunti i Carabinieri del nucleo investigativo di Venezia, e della compagnia di San Donà. Non si esclude nessuna pista, neanche l’omicidio.

Trovato tabaccaio morto in casa

L'uomo di 65 anni ritrovato senza vita in casa sua a Jesolo era celibe e viveva da solo. Era un noto tabaccaio del posto, proprietario dell'attività dove svolgeva il suo lavoro. La zona dove è posizionata la tabaccheria è quella di Lido di Jesolo.

Pochi i dettagli emersi, se non quelli relativi al suo ritrovamento. Infatti verso le ore 13:00, con l’attività ancora chiusa, sono iniziate le chiamate per capire dove fosse. L’assenza di risposta ha portato all’allarme. I Carabinieri sono stati informati attraverso una chiamata della preoccupazione in merito all’uomo.

La casa isolata a Jesolo

Roberto Basso, questo il nome del tabaccaio di 65 anni trovato morto, viveva da solo. L’abitazione dove è stato scoperto il corpo senza vita si trova in via Antiche Mura a Jesolo Paese. La zona è considerata isolata rispetto al centro.

I militari hanno chiamato l’uomo, senza risposta, fino a quando non è stata presa la decisione di entrare. Basso si trovava all’interno, ma le condizioni non sembravano quelle di un uomo che aveva avuto un malore. Per questo ogni possibilità non risulta esclusa.

Le indagini per omicidio

Quando i militari sono entrati nell’abitazione e hanno scoperto il corpo di Roberto Basso, il primo pensiero non è stato quello di trovarsi di fronte a un decesso per malore. Il medico legale ha confermato il dubbio dei Carabinieri, che sul posto ha comunicato i risultati dell’ispezione del corpo al magistrato.

I Carabinieri di Venezia non escludono nessuna ipotesi e dai risultati dell'analisi dell'esperto si proseguono le indagini anche per omicidio. Le modalità infatti sono quelle di una morta violenta.