Ucciso in casa dalla moglie a Bicinicco vicino Udine: il marito era rientrato da poco, mistero sull'omicidio

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Una donna ha ucciso il proprio marito in casa, nella serata di sabato 4 maggio, a Bicinicco, in provincia di Udine. I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale sono intervenuti sul luogo del delitto, ma al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli né le motivazioni all’origine dell’omicidio. Le poche testimonianze non forniscono elementi, infatti, sulle ragioni del dramma: secondo queste la coppia era solita andare d’accordo e non sono sono stati segnalati possibili litigi. La donna è stata fermata dagli investigatori.

Uomo morto in casa, la moglie ha ucciso il marito a Bicinicco

Inizialmente, le agenzie di stampa avevano riportato erroneamente il comune di Precinicco, un altro centro in Friuli Venezia Giulia (distante circa 24 km), come luogo del delitto.

L’omicidio invece è avvenuto nella serata del 4 maggio, intorno alle 21,30 a Bicinicco, in provincia di Udine, all’interno di un edificio che si sviluppa su due piani, sito in via Roma.

Fonte foto: Tuttocittà

L’omicidio è avvenuto in via Roma a Bicinicco, in provincia di Udine

L’intervento dei carabinieri e del 118

Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale. La donna è stata fermata dai militari. Moglie e marito, di circa 40 anni, sarebbero entrambi di nazionalità italiana.

Intervenuti anche i sanitari, con un’auto dei soccorsi e il medico a bordo, che una volta entrato nell’appartamento non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo.

La difficile ricostruzione del delitto

La zona in cui sorge la palazzina è stata transennata, mentre in serata una folla di curiosi ha iniziato ad avvicinarsi, attirata dalla presenza delle forze dell’ordine e dei sanitari.

Attualmente, non sono noti altri dettagli né le ragioni alla base del delitto. Le autorità mantengono il massimo riserbo sulla vicenda e sono al lavoro per delineare i dettagli dell’omicidio e le relative motivazioni.

Al momento le poche testimonianze hanno riportato solo che l’uomo era rientrato in casa intorno alle 20, dopo essere andato probabilmente a far visita ad alcuni parenti che vivono a breve distanza nel paese.

Anche i familiari della coppia, giunti rapidamente sul posto, non hanno voluto fornire informazioni. I vicini non erano a conoscenza di eventuali dissapori nella coppia, non avendo mai sentito litigare i coniugi.

Nella stessa giornata, a Palermo, il tragico ritrovamento di due coniugi senza vita, probabilmente in seguito a un omicidio-suicidio.