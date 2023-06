Cadavere di una donna trovato in un cassonetto a Primavalle: segnalazione dei passanti, mistero sul decesso

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

Macabro ritrovamento all’interno di un cassonetto nel quartiere Primavalle di Roma, nel quadrante nord-ovest della Capitale. Nel pomeriggio di mercoledì 28 giugno 2023 alcuni passanti hanno segnalato infatti la presenza del corpo di una donna e all’arrivo della polizia non è stato possibile far altro che constatare il decesso. E la morte è avvolta nel mistero.

Corpo nel cassonetto

Il macabro ritrovamento è stato fatto in via Stefano Borgia, nella zona nord-ovest di Roma. A notare il corpo della donna sarebbero stati alcuni passanti che avrebbero avvertito subito la polizia che è giunta immediatamente sul posto.

A intervenire sono stati gli agenti della Squadra Mobile, i colleghi del commissariato locale e la scientifica per tutti i rilievi del caso. All’arrivo delle forze dell’ordine, però, per la donna non c’era più nulla da fare e ne è stato constatato il decesso.

Secondo quanto si apprende il corpo della donna è stato ritrovato all’interno di un sacco che si trovava a sua volta all’interno di un carrello della spesa lasciato incustodito accanto a un cassonetto.

Le segnalazioni

A chiamare le forze dell’ordine sarebbero stati dei residenti che, secondo quanto riferito da La Repubblica, aveva visto qualcuno lasciare il corpo accanto al cassonetto dei rifiuti.

Altre segnalazioni, stando a RomaToday, sarebbero arrivate al 112 da parte di alcuni passanti che si erano insospettiti per la presenza di un carrello della spesa dal quale fuoriusciva del sangue. Altri invece segnalavano numerose macchie di sangue fuori da un portone.

Mistero sulla morte

Non è chiaro cosa possa essere successo e al momento non trapela alcuna informazione sulla natura della morte della donna. Le forze dell’ordine giunte in via Stefano Borgia, infatti, non si sono sbilanciate, ma non escludono che la donna possa essere stata uccisa e successivamente abbandonata nel carrello della spesa vicino al cassonetto del quartiere Primavalle.

Le indagini sono in corso per stabilire quanto accaduto ed eventuali responsabili. La Scientifica ha invece effettuato un sopralluogo per ricostruire la vicenda. Si indaga per identificare la vittima.

Il precedente nella Capitale

Come ricorda Adnkronos, il rinvenimento del corpo riporta la memoria a Ferragosto di sei anni fa, quando in un contenitore Ama in via Maresciallo Pilsudsky, ai Parioli, vennero trovate le gambe di Nicoletta Diotallevi legate con del nastro da pacchi.

A uccidere la donna e a liberarsi del corpo a pezzi era stato il fratello 62enne con cui viveva.