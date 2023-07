Caterina Zanda morta a casa sua nel Sud Sardegna dopo una caduta: sorella disabile non riesce a dare l'allarme

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

La sorella disabile non è riuscita a dare l’allarme e per lei non c’è stato nulla da fare. Sarebbe morta dopo una caduta Caterina Zanda, 87 anni, nell’abitazione di Arbus, in provincia del Sud Sardegna, dove conviveva con la sorella di 80 anni. Il nipote le ha trovate entrambe sul pavimento, la prima senza vita ai piedi di una scala, la seconda al piano superiore, priva di sensi.

Il ritrovamento

A dare l’allarme nella serata di lunedì 5 luglio è stata una vicina di casa, preoccupate perché non vedeva le due sorelle da giorni.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il comune di Arbus, nel Medio Campidano, dove stato trovato il corpo senza vita di Caterina Zanda

Chiamato dalla donna per andare a controllare, il nipote ha avvertito subito i soccorsi dopo il tragico ritrovamento.

I soccorsi

Il personale del 118 arrivato sul posto insieme ai carabinieri ha soccorso l’80enne che, secondo quanto ricostruito, una volta aver ripreso conoscenza non sarebbe riuscita a parlare né a ricordare nulla.

La donna disabile è stata portata all’ospedale di San Gavino Monreale, dove sarebbe attualmente ricoverata. Per la sorella, invece, era troppo tardi.

Le indagini

Sarà l’autopsia affidata del medico legale Roberto Demontis tramite un nuovo sopralluogo all’interno della casa con il pm titolare delle indagini Emanuele Secci a determinare la cause della morte di Caterina Zanda.

Come riportato da ‘Ansa’, lo specialista ha effettuato una primo esame esterno sul corpo della vittima, in seguito al quale la salma è stata trasferita al cimitero di San Michele a Cagliari per essere sottoposta a ulteriori analisi autoptiche. Stando a quanto riportato dalla stampa locale, sul cadavere non sarebbe stato rilevato alcun segno di violenza.

Le indagini sul caso sono state assegnate ai carabinieri della Compagnia di Villacidro, coordinati dal comandante Francesco Capula, a lavoro per ricostruire le ultime ore di vita di Caterina Zanda. I militari dell’Arma attendono di sentire la sorella 80enne per capire cosa è accaduto nella casa che abbia provocato la morte dell’87enne.

Secondo quanto appreso da ‘Ansa’, entrambe le anziane sorelle avevano diversi problemi di salute, ma rifiutavano cure dirette e vivevano da tempo da sole.