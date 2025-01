Sara Piffer morta investita da un'auto a Mezzocorona, la ciclista 19enne era una promessa: ferito il fratello

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

È morta a soli 19 anni Sara Piffer, giovane ciclista e promessa dello sport. La ragazza è stata investita da un’auto mentre era in sella alla sua bicicletta tra Mezzacorona e Mezzolombardo, in provincia di Trento. Nell’incidente è rimasto ferito in maniera lieve anche il fratello della vittima, che si trovava su un’altra bicicletta. Piffer correva per il Team Mendelspeck Ge-Man di Pineta di Laives e aveva preso parte a numerose gare nazionali e internazionali.

La ciclista Sara Piffer morta in un incidente

Il tragico episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 24 gennaio, su una strada interna che collega i due comuni del Trentino.

Secondo una prima ricostruzione, un’automobile guidata da un uomo di circa 70 anni avrebbe centrato la giovane mentre stava sorpassando un’altra vettura.

Sul luogo dell'incidente è intervenuto un elicottero del 118

Il veicolo stava viaggiando in senso opposto rispetto alla ciclista. Lo riporta il sito di Rai News.

I soccorsi

Le ferite riportate dalla 19enne sono risultate fatali e a nulla è servito l’intervento dell’elicottero del 118, atterrato sul luogo dell’incidente.

I tentativi di rianimarla, purtroppo, si sono rivelati vani.

Sul posto è arrivata anche la Polizia locale della Rotaliana, che effettuerà tutti gli accertamenti del caso.

Le vittime dall’inizio del 2025

Piffer è la nona ciclista morta sulle strade italiane dall’inizio del 2025. Lo rivelano i dati raccolti ed elaborati dall’Osservatorio Sapidata-Asaps, l’Associazione sostenitori e amici della Polizia stradale.

Tra le vittime – 7 uomini e 2 donne – 3 avevano superato i 65 anni di età. Le regioni con una maggiore incidenza risultano Lazio, Emilia-Romagna e Veneto (due decessi ciascuna), seguite da Lombardia, Marche e Trentino (una vittima).

Secondo una stima preliminare dell’Asaps, nel 2024 hanno perso la vita in totale 204 ciclisti. Un numero leggermente inferiore a quello relativo all’anno precedente, il 2023, che conta 212 vittime.