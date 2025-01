Tempesta Eowyn colpisce l'Europa e ne scatena un'altra sull'Italia: maltempo in arrivo con pioggia e neve

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una forte tempesta atlantica chiamata Eowyn si sta per abbattere sull’Europa. Il ciclone in discesa dal Nord Atlantico interesserà le regioni del Nord Europa a partire dalle isole britanniche, Irlanda e Scozia in particolare dove è stata emessa l’allerta rossa. L’Italia sarà interessata solo in minima parte da Eowyn, ma dall’Atlantico arriverà una seconda tempesta, meno intensa, che colpirà anche il nostro Paese, portando il maltempo con pioggia e neve.

Tempesta Eowyn in Nord Europa

Nelle isole britanniche è massima allerta per l’arrivo della tempesta Eowyn, un ciclone-bomba come lo chiama 3bmeteo.

La tempesta atlantica colpirà in particolare Irlanda e Scozia nella giornata di venerdì 24 gennaio, con raffiche di vento superiori ai 130km/h ma che in alcune zone potrebbero registrare picchi tra i 160 e i 190 km/h.

Fonte foto: iStock

Nel corso del fine settimana il ciclone interesserà anche il resto del Nord Europa, mentre avrà effetti marginali sugli Stati centrali del continente.

3bmeteo spiega che l’Italia e il bacino del Mediterraneo non verranno colpiti da Eowyn, anche se “il richiamo di venti umidi operato dalla tempesta potrà arrecare nubi e qualche pioggia al Centro Nord tra sabato e domenica”.

Allerta rossa in Irlanda e Scozia

In Irlanda è stata emessa una allerta rossa valida per l’intero territorio nazionale per venerdì 24 gennaio. Allerta rossa anche in buona parte della Scozia, codice giallo invece per il resto del Regno Unito.

Sono previste forti raffiche di vento, mareggiate e onde alte con il rischio di inondazioni locali, piogge intense e nevicate abbondanti.

Maltempo in arrivo sull’Italia

Dopo Eowyn dall’Atlantico arriverà una seconda tempesta, meno potente ma che interesserà buona parte dell’Europa, Italia compresa, portando un netto peggioramento delle condizioni meteo nei giorni della merla.

Il maltempo colpirà l’Italia a partire da domenica 26 fino a mercoledì 29 gennaio. Sono previste piogge abbondanti in buona parte del Paese, a partire dalla Liguria.

Tornerà anche la neve, in particolare sull’arco alpino, mentre si registreranno temperature superiori alla media del periodo, specie al Centro Sud, per via dei venti provenienti dai quadranti meridionali.