Cadaveri di due anziani trovati in casa a Torino, erano morti da giorni: allarme dei vicini per cattivo odore

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Due storie di solitudine a pochi chilometri di distanza. I cadaveri di due anziani sono stati trovati nei rispettivi appartamenti a Torino nelle giornate di giovedì 22 e venerdì 23 giugno. Il primo appartiene a un uomo di 82 anni, l’altro a una donna anziana. In entrambi i casi, sono stati i vicini a dare l’allarme per il cattivo odore proveniente dalle abitazioni, dove i corpi sono stati trovati in stato di decomposizione avanzato.

Il ritrovamento dell’82enne

Il primo tragico episodio è avvenuto nella serata di giovedì 22 giugno, quando, allertati dai vicini di casa, i vigili del fuoco hanno fatto irruzione in un appartamento di un condominio di via Verzuolo 47 a Torino.

I condomini avevano riferito di sentire da giorni un odore nauseabondo provenire dall’appartamento in cui abitava un uomo di 82 anni.

Fonte foto: Tuttocittà.it I due appartamenti dove sono stati ritrovati i cadaveri degli anziani a Torino

Al loro ingresso nell’abitazione, i vigili hanno trovato il cadavere decomposto dell’uomo. Si presume che il decesso dell’82enne risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento e sarebbe avvenuto per cause naturali.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari e gli agenti della polizia.

Il cadavere di un’anziana

Il secondo cadavere è stato ritrovato, invece, nel pomeriggio di venerdì 23 giugno 2023, in un appartamento al civico 56 di via Bene Vagienna.

Anche in questo caso, i vicini, preoccupati dal cattivo odore che arrivava da un appartamento del condominio, hanno allertato le forze dell’ordine.

Il corpo di una donna anziana, proprietaria dell’appartamento, è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione, facendo presumere che, anche in questo caso, il decesso risalisse a diversi giorni prima.

Il caldo afoso di quei giorni potrebbe, però, aver accelerato il processo di decomposizione.

Sul posto sono interveniti i sanitari della Croce Verde di None, i vigili del fuoco del distaccamento di Grugliasco Allamano e, in un secondo momento, gli agenti delle volanti della polizia.

Altro caso a Palermo

I casi di ritrovamenti di anziani già deceduti nelle proprie abitazioni sono tragicamente molto frequenti. Uno di questi era avvenuto a marzo di quest’anno a Palermo.

L’uomo, un signore di 74 anni, era stato trovato morto all’interno del suo appartamento dopo una segnalazione dei condomini, insospettiti dai cattivi odori che provenivano dall’abitazione.

In quel caso, il 74enne era deceduto da almeno 20 giorni.