Ascolti tv ieri venerdì 24 gennaio chi ha vinto tra Io Canto Senior e Dalla strada al palco, dati auditel

La Rai ha calato il tris nella giornata di venerdì 24 gennaio 2025 per quanto riguarda la sfida degli ascolti tv. I dati Auditel, infatti, hanno premiato la rete di Stato tra prima serata, access prime time e preserale. In access prime time hanno dominato Cinque Minuti e Affari Tuoi su Rai1, con Mediaset che si è piazzata solo al terzo posto con Striscia la Notizia (Canale 5). In preserale, L’Eredità (Rai1) ha avuto la meglio su Avanti un altro (Canale5). In prima serata, Dalla strada al palco ha chiuso davanti a Io Canto Senior (Canale 5) e Transporter 3 (Italia 1). Ai piedi del podio Quarto Grado (Rete 4) e Propaganda Live (La7) di Diego Bianchi. Ecco tutti i dati Auditel della giornata.

Ascolti tv 24 gennaio: chi ha vinto tra Dalla strada al palco, Io Canto Senior, Propaganda Live e Quarto Grado

Ecco i dati della prima serata con il numero dei telespettatori e il rispettivo share, total audience compreso:

Rai1, Dalla strada al palco : 2.696.000 spettatori (18.3%);

: 2.696.000 spettatori (18.3%); Canale5, Io Canto Senior : 1.964.000 spettatori (14.1%);

: 1.964.000 spettatori (14.1%); Italia1, Transporter 3: 1.520.000 spettatori (8.8%).

Fuori dal podio:

Rete4, Quarto Grado : 1.263.000 spettatori (9.2%);

: 1.263.000 spettatori (9.2%); La7, Propaganda Live : 978.000 spettatori (7%);

: 978.000 spettatori (7%); Rai2, Sul più bello : 503.000 spettatori (2.8%);

: 503.000 spettatori (2.8%); Rai3, FarWest : 544.000 spettatori (3.5%);

: 544.000 spettatori (3.5%); Tv8, Cucine da Incubo : 505.000 spettatori (2.7%);

: 505.000 spettatori (2.7%); Nove, I Migliori Fratelli di Crozza: 557.000 spettatori (3.1%).

Fonte foto: ANSA

Stefano De Martino, conduttore di Affari Tuoi

I dati dell’access prime time: i numeri di Affari Tuoi

Ecco i dati dell’access prime time (dalle 20:30 alle 21:30) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, Affari Tuoi : 6.002.000 spettatori (29.8%);

: 6.002.000 spettatori (29.8%); Rai1, Cinque Minuti : 4.557.000 spettatori (23.5%);

: 4.557.000 spettatori (23.5%); Canale5, Striscia la Notizia: 2.763.000 spettatori (13.8%).

Fuori dal podio:

La7, Otto e Mezzo : 1.719.000 spettatori (8.6%);

: 1.719.000 spettatori (8.6%); Rai3, Un Posto al Sole : 1.581.000 spettatori (7.8%);

: 1.581.000 spettatori (7.8%); Rai3, Il Cavallo e la Torre : 1.404.000 spettatori (7.1%);

: 1.404.000 spettatori (7.1%); Italia1, N.C.I.S. – Unità Anticrimine: 1.397.000 spettatori (7%).

E ancora:

Rete4, 4 di Sera – prima parte : 1.027.000 spettatori (5.2%);

: 1.027.000 spettatori (5.2%); Rete4, 4 di Sera – prima parte : 964.000 spettatori (4.7%);

: 964.000 spettatori (4.7%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 574.000 spettatori (2.9%);

: 574.000 spettatori (2.9%); Rai2, TG2 Post : 471.000 spettatori (2.3%);

: 471.000 spettatori (2.3%); Tv8, Celebrity Chef: 425.000 spettatori (2.1%).

Gli ascolti tv del preserale: lo share de L’Eredità

Di seguito i dati del preserale (dalle 18 alle 20) con il numero dei telespettatori e il rispettivo share:

Rai1, L’Eredità : 4.726.000 spettatori (27.4%);

: 4.726.000 spettatori (27.4%); Rai1, L’Eredità – La Sfida dei 7 : 3.505.000 spettatori (24.5%);

: 3.505.000 spettatori (24.5%); Canale5, Avanti un altro: 3.201.000 spettatori (19.5%).

Fuori dal podio:

Canale5, Avanti il primo : 2.005.000 spettatori (15.1%);

: 2.005.000 spettatori (15.1%); Rai3, TGR : 2.480.000 spettatori (14.1%);

: 2.480.000 spettatori (14.1%); Rai3, Caro Marziano – Speciale Il Giorno della Memoria : 1.130.000 spettatori (5.8%);

: 1.130.000 spettatori (5.8%); Rai3, Blob: 1.020.000 spettatori (5.4%).

E ancora:

Rete4, La Promessa : 845.000 spettatori (4.6%);

: 845.000 spettatori (4.6%); Italia1, C.S.I. – Scena del Crimine : 668.000 spettatori (3.8%);

: 668.000 spettatori (3.8%); Italia1, Studio Aperto Mag : 560.000 spettatori (3.7%);

: 560.000 spettatori (3.7%); Rai2, TGSport Sera : 447.000 spettatori (3.4%);

: 447.000 spettatori (3.4%); Tv8, 4 Ristoranti : 422.000 spettatori (2.4%);

: 422.000 spettatori (2.4%); Nove, Cash or Trash – Chi Offre di Più? : 424.000 spettatori (2.3%);

: 424.000 spettatori (2.3%); La7, Famiglie d’Italia : 275.000 spettatori (1.8%);

: 275.000 spettatori (1.8%); Rai2, Le Leggi del Cuore – secondo episodio : 271.000 spettatori (1.5%);

: 271.000 spettatori (1.5%); Rai2, Le Leggi del Cuore – primo episodio: 231.000 spettatori (1.4%).