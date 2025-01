Angelo Duro compra una pagina di giornale ma è bianca: il messaggio provocatorio del comico campione al cinema

Angelo Duro ne ha combinata un’altra. A poche settimane dall’uscita del film Io Sono la Fine del Mondo del regista Gennaro Nunziante il comico siciliano ha scelto di “rompere il silenzio con la stampa”, un mondo con il quale fino ad oggi non si era interfacciato. Peccato che l’attore ha rotto il silenzio con il silenzio: sul Corriere della Sera, infatti, è comparsa una pagina bianca.

Come Angelo Duro ha rotto il silenzio con la stampa

Venerdì 24 gennaio Angelo Duro sui suoi canali social ha annunciato la sua intenzione di “rompere il silenzio con la stampa” e ha dato appuntamento all’indomani, sabato 25 gennaio, sul Corriere della Sera.

“Troverete un’intera pagina”, ha concluso il comico. I più curiosi si sono precipitati in edicola e hanno acquistato la loro copia del quotidiano milanese con sede in via Rizzoli.

Il risultato? Un’intera pagina bianca, ad eccezione di un messaggio riportato con caratteri molti piccoli sul fondo. Il testo recita: “Non ho bisogno di fare pubblicità al mio film”, un chiaro riferimento al suo secondo lungometraggio Io Sono la Fine del Mondo scritto insieme al regista Gennaro Nunziante, nelle sale dal 9 gennaio 2025.

Infine, il testo si conclude così: “Ho comprato questa pagina per farci disegnare i vostri figli“, seguito da un saluto e dalla firma.

Il film di Gennaro Nunziante

Con Io Sono la Fine del Mondo Angelo Duro vive la sua seconda esperienza al cinema. La prima, infatti, risale al 2016 quando in Tiramisù ha recitato nel ruolo di Franco al fianco di Fabio de Luigi, autore e protagonista del film.

Nell’opera di Nunziante il comico siciliano interpreta un autista di NCC che viene contattato dalla sorella Anna (Evelyn Famà) che gli chiede di tornare a Palermo per occuparsi dei genitori anziani e consentirle di partire in vacanza. Il suo ritorno in Sicilia rispolvera vecchi rancori, e sebbene Angelo si impegni ad accompagnare i congiunti dal medico e dallo psicologo, tra le mura di casa mette in scena una serie di ostilità e dispetti.

Il film mette in scena i caratteri essenziali della comicità di Duro: battute politicamente scorrette, cinismo e temi controversi.

Chi è Angelo Duro

Chi ha memoria ricorderà che l’esordio di Angelo Duro nel mondo dello spettacolo ha avuto luogo grazie a Le Iene. Nel 2010, infatti, è stato ingaggiato da Davide Parenti che lo ha accolto nel format di Italia 1 prima come Nuccio Vip e poi nel ruolo di cantante senza pubblico.

Il successo è arrivato con gli sketch de Il rissoso, una serie di candid camera nelle quali Angelo Duro indossava i panni dell’attaccabrighe cercando lo scontro con i passanti per qualsiasi motivo. Nel 2017 è iniziata la sua carriera nei teatri con lo show Perché mi stai guardando?, continuata con Da Vivo, Sono cambiato e Ho tre belle notizie.

Nel 2023 è stato invitato da Amadeus per un monologo al Festival di Sanremo.