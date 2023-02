Angelo Duro ospite al Festival di Sanremo 2023: chi è il comico ex Iene che si esibirà al Teatro Ariston

Il cast del Festival di Sanremo 2023 si arricchisce ancora: il direttore artistico e conduttore Amadeus, in un video inviato a Fiorello per la trasmissione ‘Viva Rai2’ ha annunciato che nel corso della seconda serata salirà sul palco del Teatro Ariston il comico Angelo Duro.

L’annuncio di Amadeus su Angelo Duro a Sanremo 2023

Amadeus, nel filmato, ha annunciato: “Sono felice di fare un annuncio: nella seconda serata c’è un comico giovane, fortissimo, simpaticissimo: Angelo Duro”.

A quel punto, alle sue spalle è comparso lo stesso Angelo Duro, che ha mormorato rivolto al direttore artistico e conduttore di Sanremo 2023, in programma dal 7 all’11 febbraio: “Ma stai zitto!”. Il commento finale di Amadeus, in chiusura della gag: “Me lo ricordavo più simpatico”.

Il post sui social di Angelo Duro

Angelo Duro, sui social, ha commentato la notizia con lo stile umoristico che lo contraddistingue: “Sapevo che sarebbe successo. Sarebbe servito tempo, ma sarebbe successo. Era inevitabile, visto i numeri che faccio nei teatri. Ormai sono diventato una minaccia. E vogliono essere miei amici. Ed io col cazzo che ora divento amico. E sì. È ufficiale. L’8 febbraio 2023, per la prima volta, sarò ospite alla seconda serata del Festival di Sanremo. È un segno epocale questo. Sono riuscito a cambiare il sistema. E ci sono riuscito da solo. A mio modo. Non me ne è mai fot*uto di nessuno. Zero. Da tutti quelli che in questi anni hanno provato ad insegnarmi come si fa, ad ostacolare il mio cammino, me la sono sempre sentita su*are. Ho vinto io. Ora continuate a su*rmela forte. Ci vediamo su Raiuno. E finalmente, dopo anni di soldi estorti ai cittadini con la bolletta della luce, ora c’è un motivo valido per aver pagato il canone. Vi saluto”.

Chi è Angelo Duro, comico atteso a Sanremo 2023

Nato il 20 agosto 1982 a Palermo, Angelo Duro ha conosciuto la ribalta televisiva a ‘Le Iene‘, dopo essere stato notato durante un’esibizione dall’autore Davide Parenti.

Nel 2016 ha recitato al cinema nel film ‘Tiramisù‘ diretto da Fabio De Luigi. Un anno dopo, il suo spettacolo teatrale ‘Perché mi stai guardando?‘ ha registrato sold out in diverse città d’Italia, tra cui Milano (al Teatro Manzoni), Roma (al Brancaccio), Torino (al Colosseo), Napoli (al Bellini) e Palermo, sua città natale (al Teatro Biondo).

Nel 2018, Angelo Duro ha pubblica il suo primo romanzo, intitolato ‘Il piano B‘, edito da Mondadori. Il suo nuovo tour nei teatri italiani si chiama ‘Sono cambiato‘.

Fiorello e l’ironia sul video messaggio di Zelensky a Sanremo 2023

Nel corso della stessa puntata di ‘Viva Rai2’ in cui Amadeus ha annunciato la presenza di Angelo Duro a Sanremo 2023, Fiorello ha ironizzato sul video messaggio registrato del presidente ucraino Volodymyr Zelensky previsto nell’ultima serata del Festival, che ha scatenato vibranti polemiche.

Fiorello ha detto: “Sono solidale con gli amici della Rai, se li chiami in questi giorni sono tutti occupati, per la storia di Zelensky”. Poi ha aggiunto ironico: “Il video verrà visto da Coletta (direttore di Rai 1, ndr). Tutti i capi di Stato, Macron, Scholz, chiameranno Coletta, e Coletta farà una piccola call, una ‘coletta’ e spiegherà a loro: state tranquilli, il video è sotto controllo”.