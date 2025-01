Il video di Rosa Vespa all'arrivo dei poliziotti: "Non c'è mai stata gravidanza", l'esclusiva a Quarto Grado

Per mesi ha simulato una gravidanza convincendo la sua famiglia di essere in dolce attesa del piccolo Ansel, un bambino in realtà mai esistito, o meglio, un’identità rubata alla piccola Sofia. Quando i poliziotti hanno fatto irruzione nella sua abitazione a Castrolibero, Cosenza, Rosa Vespa si è scoperta disarmata: "Non c’è mai stata gravidanza", ha infine confessato a un agente. In pochi minuti il suo castello di carte è crollato, con la verità che ha fatto capolino immortalata da una videocamera.

Il nuovo video di Rosa Vespa

Nel corso della puntata di Quarto Grado andata in onda venerdì 24 gennaio è stato mandato in onda un video esclusivo. Nel filmato si vede Rosa Vespa crollare di fronte ai poliziotti che la incalzano sulla evidentemente inesistente gravidanza.

Nel servizio della corrispondente Claudia Marchionni si vede la 51enne con il volto provato, un’espressione di impaurita rassegnazione, mentre cerca protezione in un indumento scuro che stringe al suo petto.

"Questa gravidanza non c’è mai stata", le dice un poliziotto. Rosa Vespa scuote il capo e risponde: "No". In questo modo la donna smentisce quanto detto poco prima, quando gli agenti sono entrati nella sua abitazione.

Inizialmente, infatti, Rosa Vespa ha detto: "Ero sotto shock, molto provata dal fatto che ho subito l’interruzione di una gravidanza", ma il poliziotto che la ascoltava si è subito dimostrato scettico di fronte a queste affermazioni.

La (presunta) gravidanza del 2023

In realtà il riferimento all’interruzione di gravidanza fatto da Rosa Vespa prima di crollare di fronte allo scetticismo del poliziotto apre una finestra su un’altra possibilità di lettura.

Come riporta LaC News 24, secondo le indagini – ancora in corso – la donna avrebbe perso la possibilità di diventare mamma nel 2023, quando per sopraggiunti problemi di salute avrebbe interrotto il suo stato interessante. Un episodio, questo, che la avrebbe segnata profondamente.

Sul suo profilo social non ci sono tracce di questo evento, a parte un post dell’11 febbraio 2023 in cui Rosa Vespa aveva condiviso il monologo dell’attrice Chiara Francini sulla maternità mancata al Festival di Sanremo.

Il nome "Ansel" e il rapimento di Sofia a Cosenza

Come è noto dalle prime battute di stampa sul fatto di cronaca che ha sconvolto Cosenza e l’Italia intera, il 21 gennaio alle 15:30 Rosa Vespa, camuffata da infermiera e con una mascherina chirurgica sul volto, è entrata nella clinica Sacro Cuore del capoluogo calabrese e ha prelevato la piccola Sofia dalle braccia della nonna con il pretesto di portarla a fare un controllo.

Per mesi avrebbe ingannato i suoi parenti e i suoi contatti social simulando una gravidanza: suo era il sogno di avere un figlio maschio, per questo – stando ai suoi racconti – al punto di portare a compimento l’opera portando un vero neonato in casa, con tanto di party di benvenuto e annunci sui social.

Una bugia, la sua, della quale il marito Aqua Moses sarebbe stato completamente all’oscuro. Le indagini, anche in tal senso, sono ancora in corso, ma nel frattempo l’uomo è stato scarcerato. C’è, poi, la scelta del nome: quella di "Ansel" non è casuale.

Nell’agosto 2022 – probabilmente il giorno 30, stando ai post pubblicati su Facebook – Rosa Vespa ha perso suo padre e sul suo profilo aveva ringraziato le persone che avevano espresso cordoglio. L’uomo si chiamava Anselmo.