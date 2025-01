La visita di Kimbal Musk a Palazzo Chigi è un caso: protesta l'opposizione, i messaggi di Giuli e Salvini

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Visita a sorpresa a Palazzo Chigi per Kimbal Musk, imprenditore e fratello dell’uomo più ricco del mondo Elon, giunto insieme a Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli, e al referente italiano del miliardario, Andrea Stroppa. Il 52enne ha avuto dei brevi incontri con Alessandro Giuli, ministro della Cultura, e con Matteo Salvini, ministro dei Trasporti.

Kimbal Musk a Palazzo Chigi

Nella giornata di ieri – venerdì 24 gennaio 2025 – Kimbal Musk, imprenditore e fratello di Elon Musk, ha fatto visita a Palazzo Chigi insieme al referente italiano del miliardario, Andrea Stroppa, e a Veronica Berti, moglie del tenore Andrea Bocelli.

“Lo abbiamo accompagnato in un giro in diversi ministeri per capire come funziona, abbiamo un progetto”, ha spiegato Veronica Berti, come riportato da TgCom24.

Fonte foto: ANSA L’arrivo di Kimbal Musk a Palazzo Chigi, insieme ad Andrea Stroppa e Veronica Berti

Nel corso della sua visita, durata meno di un’ora, Kimbal Musk ha avuto modo di incontrare Alessandro Giuli, ministro della Cultura, e Matteo Salvini, vicepremier e ministro dei Trasporti. Ci sarebbe però stato anche un breve incontro con la premier Giorgia Meloni.

Le parole di Alessandro Giuli

Nono sono stati chiariti ufficialmente i motivi della visita di Kimbal Musk a Palazzo Chigi, ma il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha rilasciato una breve dichiarazione su quanto avvenuto nel corso del loro incontro.

“È troppo presto per anticipare, però si parla di cose belle. Che riguardano l’Italia? Anche, di più non posso dire sennò si va troppo avanti – ha detto Giuli – In quali settori? Se ci sono io in genere si parla di cultura, tutti i rami della cultura”.

Una discrezione che non è però piaciuta alle opposizioni: “Il ministro Giuli spieghi i contorni dell’incontro – ha detto Irene Manzi, capogruppo del Pd in commissione Cultura della Camera -. A quanto dichiarato, sarebbe in corso un misterioso progetto che, a detta degli stessi protagonisti, li sta portando a fare un giro per alcuni ministeri per capire come funziona. Ci chiediamo: di quale progetto si tratta? Quali sono le modalità di partecipazione dei ministeri e in che modo?”.

L’incontro con Salvini e Meloni

Sulla stessa linea di Guili anche il ministro Salvini, che ha parlato dell’incontro con un post su Instagram: “Piacevole incontro a Roma con Kimbal Musk, fratello di Elon, con il quale abbiamo parlato di innovazione, intrattenimento e delle infinite potenzialità dell’arte e della cultura italiana nel mondo”.

Come però riportato dal Corriere della Sera, nel corso della sua visita Kimbal Musk “ha chiesto al presidente del Consiglio Giorgia Meloni se avesse la possibilità di andare a stringergli la mano. Cosa che è avvenuta”.

Altro tema che non è piaciuto alle opposizioni, che chiedono ora trasparenza riguardo all’incontro e ai possibili rapporti commerciali che l’Italia potrebbe avviare con le società di Musk.