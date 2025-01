Chi è Kimbal Musk fratello di Elon ricevuto a Palazzo Chigi dal ministro Giuli

Imprenditore, chef, ristoratore e filantropo: con queste quattro parole si può descrivere Kimbal Musk, il fratello del patron di Tesla Elon. Classe 1972, da molti anni è attivo nel mondo della sostenibilità e dell’educazione. Tra le sue tante attività, infatti, Kimbal si impegna ad avvicinare i bambini al mondo green.

Chi è il fratello di Elon Musk

Nato a Pretoria (Sud Africa) il 20 settembre 1972, Kimbal Musk non gode certamente del prestigio del fratello Elon, ma non è nemmeno il congiunto sfortunato. Sin da giovanissimo vive negli Stati Uniti dove ha completato gli studi, ma soprattutto nel Nuovo Continente ha avviato la sua vita imprenditoriale. Attualmente vive in Colorado con la moglie Christiana Wyly, attivista ambientale.

Dal 2011 il 53enne porta avanti il suo impegno nel settore alimentare dal punto strategico della sostenibilità: il suo obiettivo è promuovere un’alimentazione sana specialmente con i bambini.

Fonte foto: IPA Kimbal Musk (di spalle) abbraccia il fratello Elon. Chef, imprenditore, ristoratore e filantropo, Kimbal è impegnato nel settore della sostenibilità

Per i più piccoli ha lanciato l’iniziativa Learning Gardens, degli spazi in cui i bambini imparano a coltivare e a cucinare i prodotti della terra.

Ciò avviene grazie a Big Green, la sua associazione no-profit con la quale costruisce orti nei complessi scolastici con lo scopo di avvicinare le nuove generazioni alla sostenibilità. Un altro progetto che lo rende attivista nel mondo green è Square Roots, una start up che si occupa di agricoltura verticale con la coltivazione di orti in ambienti urbani sfruttando container riciclati.

Kimbal Musk e Tesla

Kimbal Musk non è di certo estraneo al mondo del famoso fratello Elon. A legarlo professionalmente a quest’ultimo, infatti, è il suo ruolo nel consiglio di amministrazione di Tesla Inc. e SpaceX.

Sul suo profilo Instagram si definisce “chef, imprenditore” e “attivista alimentare”.

L’incontro a Palazzo Chigi con Alessandro Giuli

Il 24 gennaio 2025 Kimbal Musk ha visitato Palazzo Chigi per un incontro con il ministro della Cultura Alessandro Giuli, alla presenza del portavoce italiano di Elon Musk, Andrea Stroppa, e della moglie di Andrea Bocelli, Veronica Berti.

Il ministro Giuli ha riferito ai giornalisti che l’arrivo di Kimbal Musk in Italia sarebbe dovuto a “un bel progetto” su “cose belle che riguardano anche l’Italia”, ma “è troppo presto per anticiparlo”. Giuli non si è sbilanciato oltre.