Andrea Pucci e la battuta su Elly Schlein: "La rifarei". L'attacco del comico alla sinistra

Andrea Pucci non è affatto pentito per quella battuta su Elly Schlein che gli costò una valanga di polemiche e accuse. “La rifarei”, dice il comico in un’intervista nella quale si concede una critica contro “l’ipocrisia di una certa sinistra“. La segretaria del Partito Democratico “non mi è simpatica”, aggiunge.

Andrea Pucci contro “una certa sinistra”

Il 25 gennaio il comico milanese Andrea Pucci è stato intervistato dal Corriere della Sera in occasione del soldout del suo spettacolo 30 anni e non sentirli con 18 date al teatro Repower di Assago (Milano).

L’occasione è stata ghiotta per rispolverare i suoi ricordi, che sono fatti di polemiche per alcune sue esternazioni che ancora oggi fanno discutere.

A proposito di una battuta su Elly Schlein che fece scalpore, Pucci sostiene con convinzione: “La rifarei” e aggiunge: “Non mi sono trattenuto perché non mi è simpatica e l’ipocrisia di certa sinistra non la reggo”.

Perché tanto accanimento? Probabilmente non si tratta di questo, ma il comico spiega che la sua è satira e quindi si esaspera “un lato della realtà”, ma ciò non significa che “quello sia per forza il suo pensiero”. Quando gli viene chiesto se ci sia qualcuno di sinistra che non gli sia antipatico, Pucci risponde categoricamente: “No”.

La battuta su Elly Schlein

In passato Andrea Pucci ha ironizzato sull’aspetto fisico di Elly Schlein. Sui suoi social aveva postato una foto della segretaria del Partito Democratico con tanto di didascalia: “Alvaro Vitali e Pippo Franco insieme”, per questo era stato accusato di misoginia e body shaming.

Su questa polemica il comico è tornato nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, spiegando che si sarebbe trattato di “un momento di follia” e respingendo le accuse di misoginia.

Le polemiche con Tommaso Zorzi

Nel 2023 Andrea Pucci ha ritirato il suo Ambrogino d’Oro. Anche in quell’occasione non erano mancate le polemiche riferite, appunto, sia alla battuta su Elly Schlein che a un’esternazione su Tommaso Zorzi.

Gli attacchi erano arrivati sia da quest’ultimo che da Selvaggia Lucarelli. Durante uno spettacolo, infatti, il comico milanese scherzava sui tamponi Covid e aveva detto:

Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano stron*i anche nell’altra, se erano ancora più stron*i in bocca, se invece ti chiamavi Zorzi, nel cu*o.