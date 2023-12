Andrea Pucci ritira l'Ambrogino d'oro dopo le polemiche per le battute omofobe: la replica del comico

Il comico Andrea Pucci ha ritirato, nella mattinata di giovedì 7 dicembre, sul palco del Teatro Dal Verme, l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza della città di Milano. Arrivando al celebre teatro milanese, ha replicato alle polemiche delle ultime settimane circa alcune battute omofobe che avrebbe pronunciato in passato.

La replica alle critiche

“Ci sono state polemiche? Non me n’ero accorto. La polemica rimane una polemica indipendentemente da quello che si vuole esprimere. Io l’accetto e vado a ritirare il mio premio, onorato della mia carriera e di quello che ho fatto” ha affermato il comico Andrea Pucci, citato dall’agenzia Agi, arrivando al teatro dal Verme di Milano per ritirare l’Ambrogino d’oro a cui è stato candidato dalla leghista ed europarlamentare Silvia Sardone.

“Prendo le distanze completamente da tutto ciò che mi è stato attribuito, perchè credo che la sessualità di ogni persona debba essere interpretata liberamente. Quindi se ho detto involontariamente nei miei spettacoli, visto che faccio il comico, e posso aver anche soltanto offeso qualcuno, chiedo scusa” ha aggiunto.

Le sue parole sul sindaco di Milano

Quanto alle critiche espresse dal comico nei confronti del sindaco di Milano, Beppe Sala, Pucci ha detto: “Non sono stato molto critico, ho detto che ci sono dei motivi per cui secondo me l’amministrazione commette degli errori. Non è una critica ma un dato di fatto; secondo il mio parere personale”.

A parere di Pucci “non c’è più quella Milano dei milanesi. È una città che sta crescendo vertiginosamente e bisogna rimanere all’altezza, anche con l’amministrazione. Se privi la gente della possibilità di visitare il centro, dando un’imposizione di 7,5 euro come Area C, la gente difficilmente va a visitare il nostro meraviglioso centro”.

“È una cosa che soggettivamente non mi piace” ha concluso, criticando il Piano urbano della mobilità della città di Milano approvato nel 2022 e le misure introdotte dall’amministrazione comunale per ridurre il traffico in centro.

Il comitato Andrea Pucci, premiato con l’Ambrogino d’oro

Chi ha contestato il comico

Nelle scorse settimane, l’influencer Tommaso Zorzi e la giornalista Selvaggia Lucarelli avevano duramente criticato la scelta di consegnare l’Ambrogino d’oro, la massima onorificenza della città di Milano, al comico Andrea Pucci.

“Mi domando se Andrea Pucci sia stato premiato per i suoi raffinatissimi show o per i recenti meme sui suoi social con le foto più infelici di Elly Schlein. O ancora per le battute omofobe su Tommaso Zorzi” ha dichiarato Lucarelli.