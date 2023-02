Catania, picchia i genitori ultra 80enni: 50enne con problemi di droga arrestato dopo anni di sevizie

Un 50enne di Catania è stato arrestato per maltrattamenti contro i genitori ultraottantenni. Gli anziani erano da anni bersaglio degli scoppi d’ira del figlio, ma l’avevano sempre perdonato per evitargli il carcere. Ma gli ultimi gravissimi episodi di violenza li hanno infine convinti a rivolgersi ai carabinieri.

Custodia cautelare in carcere

In seguito alla denuncia degli anziani genitori, la Procura di Catania ha chiesto la custodia cautelare in carcere per via delle “condotte abituali e reiterate poste in essere dall’indagato nei confronti delle vittime, maltrattate fisicamente e psicologicamente” con violenze “spesso compiute per futili motivi sotto l’abuso di sostanze stupefacenti e alcoliche”.

Richiesta approvata dal giudice per le indagini preliminari, come riporta il ‘Fatto Nisseno’. Le indagini sono state coordinate da un pool di magistrati specializzati in violenza di genere.

Secondo il quadro accusatorio, il 50enne dall’inizio del 2020 e fino a novembre 2022 avrebbe tenuto un atteggiamento aggressivo e violento nei confronti dei familiari.

I genitori sarebbero stati aggrediti quotidianamente con schiaffi e spintoni e sarebbero stati anche bersagliati con violenze psicologiche fatte di urla e insulti.

I genitori hanno sempre evitato di denunciare il figlio, ma lo scorso novembre sarebbero avvenuti due fatti di gravità eccezionale.

Fonte foto: ANSA

Spinge il padre e frattura la madre

Il 1 novembre 2022 il 50enne aveva contattato uno spacciatore e pretendeva che la droga gli venisse consegnata direttamente a casa dei genitori.

Il fratello maggiore, di 56 anni, avrebbe cercato di impedire questa compravendita suscitando l’ira del fratello minore e facendo esplodere una lite.

Gli anziani genitori si sarebbero messi in mezzo per cercare di placare gli animi. A questo punto il 50enne avrebbe spinto il padre mandandolo a sbattere contro una stufa e avrebbe schiaffeggiato la madre con tanta violenza da farle volare gli occhiali da vista.

L’indomani l’uomo avrebbe aggredito nuovamente la madre con percosse tanto forti da causarle fratture e lesioni giudicate guaribili in 30 giorni.

Ricoverato in psichiatria

Ma c’è anche un altro episodio: dopo un ricovero in un istituto psichiatrico l’uomo sarebbe tornato alla carica presentandosi a casa dei genitori. Trovando la porta chiusa l’avrebbe presa a calci urlando minacce e insulti dalla strada.