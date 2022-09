Caserta, abusi su pazienti minorenni: arrestato medico 69enne. Le indagini sono partite da un post sui social

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Un medico 69enne è stato arrestato dalla Polizia e posto agli arresti domiciliari nel Casertano. Le indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere hanno svelato almeno 5 casi di abusi sessuali su minorenni, tra i mesi di ottobre e dicembre dello scorso anno.

Le accuse nei confronti del medico

Come riporta il ‘Corriere della Sera’, le indagini hanno portato alla luce palpeggiamenti continui, al seno, su glutei e genitali, avvenuti durante le visite mediche effettuate per il rilascio del certificato di sana e robusta costituzione per attività sportiva.

Come sono nate le indagini

Durante un’attività di monitoraggio dei social network condotta dagli esperti della Squadra Mobile di Caserta, l’attenzione degli agenti si è soffermata su alcuni commenti relativi al medico, molto conosciuto a Caserta e in provincia perché uno dei pochi a rilasciare la certificazione sportiva.

Nei post erano presenti allusioni ad atteggiamenti poco consoni del medico nei confronti delle atlete minorenni. In particolare, una giovane paziente aveva raccontato quanto accaduto in modo esplicito.

A quel punto, la Polizia ha avviato le dovute verifiche, da cui è emerso che, da anni, il medico era ritenuto autore di abusi, nonostante non fossero mai emerse prove. Gli approfondimenti hanno permesso di raccogliere ulteriori indizi, oltre alle testimonianze di diverse atlete, che sono state convocate in Questura.

Possibili nuovi sviluppi

Le indagini sul caso sono ancora in evoluzione: secondo gli inquirenti, infatti, potrebbero esserci stati altri casi di abusi sulle minorenni.

Durante la perquisizione effettuata nell’abitazione e nello studio del medico 69enne, sono stati sequestrati diversi supporti informatici. Gli investigatori ritengono che, all’interno dei computer e cellulari sequestrati, potrebbero essere presenti elementi tali per poter risalire ad altre violenze compiute dal medico.