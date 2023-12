Casa va a fuoco a Rabbi in provincia di Trento: maxi intervento dei vigili del fuoco, impegnati 80 uomini

A fuoco un maso a Rabbi, comune in provincia di Trento. Venerdì 1 dicembre, l’abitazione è stata divorata dalle fiamme intorno alle 17.30. Quasi un centinaio di uomini dei vigili del fuoco hanno lavorato duramente per spegnere l’incendio e mettere in scurezza l’area.

Il massiccio intervento dei vigili del fuoco

Il rogo è divampato sul tetto dell’abitazione interessata, usata dai proprietari come seconda casa in località Stablum (territorio comunale di Rabbi). Le fiamme, rapidamente, dal tetto si sono propagate all’intero edificio.

L’incidente ha richiesto un massiccio intervento dei vigili del fuoco dei corpi di Rabbi, Malè , Caldes, Cavizzana Terzolas, Croviana, Monclassico, Cles. In totale hanno operato circa 80 uomini.

Fonte foto: ANSA

Le operazioni di spegnimento

Per nulla semplici sono state le operazioni di spegnimento per via della scarsità di acqua e della posizione del maso, difficilmente raggiungibile con i mezzi.

La strada forestale stretta ha inoltre costretto le autobotti a fare da spola per portare l’acqua alle manichette.

Ad aiutare i vigili è stata la pioggia e l’assenza di vento che ha fatto sì che le fiamme non andassero ad intaccare altri edifici o boschi che sorgono nelle vicinanze.

Nessuna persona coinvolta

Il maso andato distrutto era disabitato per gran parte dell’anno, in quanto casa utilizzata solo per uso turistico. Fortunatamente nel rogo non è stata coinvolta alcuna persona.

I vigili hanno lavorato incessantemente fino a notte inoltrata. Oltre ad aver domato l’incendio hanno provveduto a mettere in sicurezza quello che è rimasto dell’edificio.

Su ciò che ha scatenato il rogo sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine intervenute e dei periti dei vigili del fuoco del corpo permanente di Trento.

Sul posto, per seguire le operazioni, si è recato anche il sindaco Lorenzo Cicolini.