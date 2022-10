Cardiologo ed ex sindaco di Pompei abusava di pazienti donne: potrà visitare solo uomini per un anno

Un cardiologo dell’Asl di Pompei, in provincia di Napoli, ed ex sindaco della stessa città, ha ricevuto la notifica di un provvedimento cautelare che gli vieta di visitare le donne per un anno. Questo perché, secondo quanto osservato dal gip, il cardiologo sfruttava le pazienti donne come “una sorta di personale riserva di caccia sulla quale dare sfogo alle sue pulsioni sessuali“.

Molestie a pazienti donne, la denuncia e le accuse nei confronti del cardiologo

Il medico, come riporta l’Ansa, è accusato di violenza sessuale continuata, in seguito al riscontro da parte della polizia e della Procura di Torre Annunziata di sette episodi di abusi su donne, nel corso delle indagini.

Le verifiche sul cardiologo sono scattate in seguito alla denuncia di una delle pazienti, che ha dichiarato di aver subito abusi e molestie mentre si sottoponeva a un controllo medico presso l’ambulatorio del professionista.

Fonte foto: 123rf

Anche altre pazienti hanno poi riferito di essere state molestate anche se alcune di loro non si sono accorte di nulla, in quanto, stando alle osservazioni degli investigatori e del giudice, il cardiologo riusciva a sfruttare “la posizione di inferiorità psicologica” delle donne preoccupate di eventuali problemi di salute che avevano richiesto l’attenzione del medico.

Controlli con cimici e microtelecamere in ambulatorio. Il cardiologo potrà visitare solo uomini per un anno

Cimici e microtelecamere sono state installate per tutto l’ambulatorio del cardiologo dagli agenti di polizia, al fine di rilevare gli abusi da parte del medico. Il materiale raccolto nel corso del 2021 ha quindi permesso di formulare l’accusa e, dopo essere stato analizzato da un consulente, ha fatto emergere la “spregiudicatezza e abilità” dell’indagato, come scrive il giudice.

Secondo quanto osservato, infatti, il medico modificava le pratiche in base all’età e al sesso delle pazienti, che in alcuni casi differivano totalmente da quelle richieste dal suo ambito di competenza.

Per il giudice, dunque, l’indagato considerava le pazienti “come una sorta di personale riserva di caccia sulla quale dare sfogo alle sue pulsioni sessuali”. Pertanto, il cardiologo potrà visitare soltanto gli uomini per un anno.

Il cardiologo è stato anche sindaco di Pompei

Il cardiologo ha ricoperto anche l’incarico di sindaco di Pompei fino al 2001, anno in cui fu costretto a dimettersi dopo essere stato iscritto nel registro degli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa. Le accuse, successivamente, decaddero in quanto si rivelarono infondate.