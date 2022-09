Follia in piazza a Pompei: separano due fidanzati che stanno litigando, lui li investe con l'auto

Follia in piazza Pompei, dove una lite tra fidanzati è degenerata dopo che due passanti si sono intromessi per separare i due. Il fidanzato 20enne è infatti ritornato in piazza, dove poco prima c’era stato un concerto, e, a bordo della sua auto, ha tentato di investire i pacieri di poco prima.

È successo a Pompei, nella città metropolitana di Napoli, in piazza Schettini, dopo il concerto di Eugenio Bennato. Due fidanzati hanno iniziato a litigare, alzando i toni a tal punto da farsi notare da alcuni passanti.

I passanti sono intervenuti temendo che la lite potesse degenerare, facendo quindi da pacieri. Il tentativo di calmare le acque è effettivamente riuscito, almeno in un primo momento e rispetto alla coppia.

Poco dopo però una macchina si è abbattuta sui passanti intervenuti: al volante, il 20enne che stava litigando con la fidanzata in piazza.

È successo dopo mezzanotte, all’una e quaranta.

Le persone che sono intervenute per separare i fidanzati erano due artisti partecipanti alla manifestazione nel cui palinsesto era previsto anche il concerto di Bennato, finito poco prima dell’aggressione, quando in piazza erano rimasti soltanto pochi spettatori.

Nonostante, inizialmente, tutto sembrava essersi risolto per il meglio, il 20enne, in realtà, pur essendosi allontanato, non aveva accettato l’intromissione dei musicisti.

Una volta raggiunta la propria auto, il giovane è tornato in piazza e ha tentato di investire i passanti di poco prima.

La mossa non ha portato a conseguenze drammatiche per i due intervenuti, che non hanno riportato lesioni. Guai invece per il 20enne, che è stato identificato dalle forze dell’ordine e sarà denunciato.