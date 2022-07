Albiate, ruba un'auto e investe un ciclista: era suo padre. Arrestato 28enne

Ha dell’incredibile una storia che arriva da Albiate, in provincia di Monza. Un ladro, dopo aver rubato un’auto, e prima di schiantarsi con altre due vetture, investe, nella fuga, un ciclista. Poi scopre che il malcapitato 55enne era proprio il padre del rapinatore.

Ecco cosa sappiamo del 28enne che ha rubato un’automobile a Monza e ha investito, mentre tentava di allontanarsi, il padre in bicicletta.

Ruba un’auto ad Albiate da un 82enne: investe un passante nella fuga

I fatti si sono svolti in provincia di Monza, per la precisione ad Albiate. Le vittime del maldestro furto di una macchina sono state diverse.

Innanzitutto l’82enne proprietario del mezzo, che è stato trascinato fuori dalla propria auto. Quindi un passante, che ha tentato di fermare il ladro ed è stato investito, fortunatamente senza gravi conseguenze. Anche il passante è stato trascinato per qualche metro dal veicolo in fuga.

Investe il padre in bicicletta e non presta soccorso: rocambolesca corsa di un ladro di macchine a Monza

Poi è stata la volta di un ciclista 55enne, che si è scoperto essere proprio il padre del giovane. Era in bici, è stato investito. Il figlio, poi, non gli ha neanche prestato soccorso, continuando invece la fuga. L’uomo, da quello che si apprende, stava passando per caso da quelle parti ed è stato messo sotto.

Più avanti la corsa del ladro è terminata contro una Toyota e una Fiat Panda, guidate da un 30enne e da una 64enne originaria del Friuli Venezia Giulia. L’incidente ha coinvolto quindi entrambi i mezzi e anche l’auto sottratta ha riportato danni.

All’ennesimo impatto, il 28enne ha tentato di darsi ancora una volta fuga, stavolta a piedi: a trattenerlo sono stati i passanti, che lo hanno accerchiato, impedendogli di darsela a gambe.

Come sta il padre del ladro e il primo passante, il 28enne è stato arrestato: cosa rischia

Le condizioni del primo passante investito nella rocambolesca fuga sono fortunatamente buone, nonostante quest’ultimo sia, non solo, stato messo sotto, ma anche trascinato per qualche metro.

Il padre del ladro ha invece riportato ferite gravi, ma non è in pericolo di vita: per lui, che attualmente si trova in ospedale, la prognosi è di 30 giorni.

L’autore del furto invece è invece stato arrestato. È indagato anche per omissione di soccorso, non avendo prestato aiuto al padre investito in bicicletta, e lesioni gravissime.