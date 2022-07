Alessandria, bimbo di 9 anni muore investito da un'auto davanti alla madre: stava andando in bicicletta

Tragedia sull’asfalto. Un bimbo di 9 anni è morto nella notte tra giovedì 14 luglio e venerdì 15 luglio all’ospedale Cesare Arrigo di Alessandria. Il piccolo era stato trasportato d’urgenza dopo essere stato investito da un’auto, mentre era in bicicletta, davanti alla madre.

La dinamica

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri della Compagnia di Acqui Terme, l’incidente sarebbe avvenuto a Sezzadio, un paesino in provincia di Alessandria, in via Roncarino.

Il bambino, in sella alla sua bicicletta, avrebbe percorso una via laterale, non distante dalle case popolari dove abitava, sbucando improvvisamente davanti a un’auto che, pur procedendo a bassa velocità, non avrebbe potuto evitare l’impatto.

Il piccolo avrebbe battuto violentemente la testa sul parabrezza.

Poi sarebbe ricaduto sull’asfalto.

Subito dopo sarebbe accorsa la madre.

Fonte foto: Virgilio Notizie Il luogo dell’incidente nel paese di Sezzadio (Alessandria), in via Roncarini

La corsa in ospedale

Il bambino è stato quindi trasportato in ospedale, al Cesare Arrigo di Alessandria, dove è arrivato in condizioni critiche.

Il piccolo è morto nella notte, intorno alle 23.

Il sindaco di Sezzadio, Enzo Daniele, ripreso dall’Ansa, ha dichiarato: “Non conosco molto la famiglia, ma so che si tratta di persone ben integrate. Per la comunità è, di certo, un bruttissimo risveglio. Tanta era già la preoccupazione ieri sera, ma si sperava l’epilogo non fosse così tragico”.

Chi c’era al volante

Al volante della Fiat 500 che ha investito il bambino c’era una donna, sotto shock.

L’alcol test a cui è stata sottoposta ha dato esito negativo: non ci sarebbero responsabilità a suo carico, si sarebbe trattato dunque di un tragico incidente.

Proprio il 14 luglio, a Grosseto, 3 ciclisti sono morti travolti da un’auto guidata da un anziano, deceduto anche lui: il conducente era stato sorpreso da un malore.