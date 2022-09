Caserta, la figlia litiga con le amiche: mamma le investe con l'auto. Prima le aveva aggredite con una spranga

Giornalista pubblicista dal 2014. Da oltre 10 anni si occupa di comunicazione e informazione sul web, scrivendo di vari argomenti: dallo sport alla cronaca, passando per la politica e lo spettacolo. Ha collaborato anche con importanti quotidiani e magazine cartacei ed emittenti radio e tv.

Una donna di 43 anni è stata fermata nella tarda serata di martedì 6 settembre dagli agenti della Polizia di Stato a Casal del Principe, in provincia di Caserta.

Cosa è successo

Dopo aver aggredito alcune amiche della figlia con una spranga, stando a quanto riportato dall’agenzia ‘Ansa’, la donna, una 40enne dell’hinterland di Aversa con precedenti penali, ha tentato di ucciderle investendole con la sua automobile, mentre le giovani in gruppo passeggiavano sul marciapiede.

La Polizia di Stato, che si trovava sul posto, ha individuato, inseguito e bloccato la donna.

Fonte foto: Tuttocittà L’episodio è avvenuto a Casal di Principe, in provincia di Caserta.

Il motivo del grave gesto

Secondo quanto è stato ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe deciso di aggredire e di investire le ragazze a causa dei rapporti conflittuali che le giovani avevano con sua figlia.

L’accusa di tentato omicidio pluriaggravato

La donna arrestata dagli agenti della Polizia di Stato a Casal di Principe, in provincia di Caserta, è in attesa dell’udienza di convalida nel carcere femminile di Pozzuoli (in provincia di Napoli).

Le indagini della Polizia di Stato di stanza nella vicina Casapesenna, coordinate dalla Procura di Napoli Nord, hanno rivelato il movente del grave gesto, che ha spinto gli inquirenti a ritenere sussistente il pericolo di fuga e, pertanto, a disporre nei confronti dell’indagata un provvedimento di fermo per il reato di tentato omicidio pluriaggravato.