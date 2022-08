Carabiniere morto a Cuba, giallo sul decesso: l'autopsia esclude il vaiolo delle scimmie, chiesti nuovi esami

Giornalista freelance. Nato a Cagliari nel 1993, si laurea in Lingue e Comunicazione per poi proseguire gli studi nell’ambito del giornalismo. Muove i primi passi professionali in una webradio e si dedica negli anni all’informazione online. Scrive di cronaca, politica e altre tematiche legate all’attualità.

Il carabiniere italiano Germano Mancini non è morto a causa del vaiolo delle scimmie, come era invece trapelato dopo il decesso. Lo dimostrerebbero i risultati dell’autopsia sul corpo del comandante della stazione di Scorzé, che lo scorso 21 agosto ha perso la vita a Cuba.

Il militare si trovava lì per trascorrere le vacanze estive con alcuni amici. Secondo quanto si apprende nei prossimi giorni potrebbero essere effettuate ulteriori analisi sulla salma, rientrata in Italia.

I dettagli dell’autopsia

Come confermato dal quotidiano online ‘Il Gazzettino’, gli esami autoptici sono stati effettuati a Cuba. Secondo il medico legale che ha eseguito le analisi si è trattato di un caso di “broncopolmonite da germe sconosciuto e danni multipli agli organi”.

Nelle carte sanitarie trasmesse in Italia dalle autorità locali non risulta alcun accenno al vaiolo delle scimmie, nonostante in seguito al ricovero del carabiniere si parlasse di “lesioni” riconducibili proprio al ‘monkepox’.

La vicenda

Le autorità sanitarie cubane attraverso un comunicato avevano fatto sapere della presenza di un “paziente maschio, di nazionalità italiana, arrivato a Cuba come turista il 15 agosto”.

Mancini nel corso della vacanza aveva alloggiato in una casa in affitto e aveva visitato diversi luoghi nelle province occidentali del paese.

Fonte foto: 123RF

Il 17 agosto aveva presentato un malessere generale e il giorno dopo si era poi recato al pronto soccorso.

“Durante le prime cure mediche fornite i sintomi sono peggiorati – aveva reso noto il ministero della Salute di Cuba – e questo ha richiesto il trasferimento d’urgenza per il ricovero“.

Secondo il resoconto ufficiale erano state identificate “lesioni cutanee riconducibili al vaiolo delle scimmie“.

Attesi nuovi esami autoptici

Dato che l’esito dell’autopsia è in contrasto con l’iniziale comunicazione fornita dalle autorità sanitarie cubane, la moglie di Germano Mancini ha chiesto ulteriori accertamenti.

Così il legale che assiste la famiglia, come racconta ‘Il Gazzettino’, si starebbe attivando per chiedere che in Italia vengano eseguiti nuovi esami. L’obiettivo è individuare con assoluta certezza le cause del decesso e fugare ogni dubbio.