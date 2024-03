Camilla Canepa morta dopo vaccino anti-Covid di Astrazeneca a 18 anni per trombosi: 5 medici indagati a Genova

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Sono cinque i medici indagati a Genova per il decesso di Camilla Canepa, la studentessa 18enne di Sestri Levante morta nel giugno del 2021 per una trombosi avvenuta in seguito alla somministrazione di un vaccino anti-Covid di Astrazeneca durante un open day.

Era il maggio del 2021 quando Camilla Canepa, una studentessa di 18 anni di Sestri Levante, comune della città metropolitana di Genova, in Liguria, si è recata presso l’ospedale San Martino del capoluogo per un open day di vaccinazione contro il covid.

Pochi giorni dopo, a inizio di giugno, la giovane era tornata in ospedale con un fortissimo mal di testa e fotosensibilità, e nonostante le analisi e i successivi interventi, la ragazza è morta tre giorni dopo.

Fonte foto: ANSA Un momento dei funerali di Camilla Canepa, la 18enne morta per una trombosi sopraggiunto in seguito a un vaccino anti-Covid di Astrazeneca: cinque medici sono ora indagati a Genova

Ora, a distanza di quasi tre anni, cinque medici del nosocomio ligure sono indagati nell’inchiesta aperta in seguito alla morte della 18enne.

Nei giorni scorsi la procura di Genova ha nei giorni scorsi comunicato la conclusione delle indagini: a quattro dei cinque medici indagati è contestato il reato di omicidio colposo.

In particolare, stando a quanto affermato dalla procura, il reato si è configurato in occasione dell’arrivo della ragazza al pronto soccorso dell’ospedale di Lavagna, nella serata del 3 giugno 2021.

I medici, difatti, non avrebbero provveduto all’effettuazione di tutti gli accertamenti diagnostici previsti dal protocollo terapeutico elaborato da Regione Liguria per il trattamento della sindrome da Vitt (Vaccine-induced immune thrombotic trombocitopenia), della quale la ragazza aveva iniziato a soffrire in seguito alla somministrazione del vaccino.

La morte per trombosi di Camilla

Secondo i pm Francesca Rombolà e Stefano Puppo, tali accertamenti avrebbero consentito di formulare la corretta diagnosi della patologia insorta e di adottare tempestivamente il trattamento terapeutico che, con molta probabilità, avrebbe salvato la vita di Camilla.

La ragazza è deceduta l’8 giugno del 2021, dopo tre giorni dal ricovero e due interventi subiti. L’autopsia aveva poi confermato la causa del decesso della ragazza, avvenuto per emorragia cerebrale.

A tutti i cinque medici indagati è contestato anche il reato di falso ideologico per non avere attestato, nella documentazione sanitaria, che la ragazza era stata sottoposta a vaccinazione anti Covid.