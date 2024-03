Cade dalla finestra di casa a Roma, morta ragazzina di 13 anni. Trovate delle lettere, ipotesi suicidio

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Tragedia a Roma. Una ragazzina di 13 anni è morta dopo essere caduta dalla finestra di un appartamento nel quartiere di Centocelle. Inutili i soccorsi, sulla vicenda sta indagando la polizia. In casa sarebbero state trovate delle lettere che farebbero pensare al suicidio.

Cade dalla finestra a Roma, morta 13enne

Come riporta Il Messaggero, la tragedia si è consumata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 marzo, a Roma, nel quartiere di Centocelle.

Verso le 14.30 una ragazzina di 13 anni è precipitata dalla finestra di un palazzo in via delle Albizie, non lontano dalla fermata della metro C Gardenie.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia in zona Centocelle a Roma

Cosa è successo

Ancora tutta da chiarire la dinamica di quanto successo. Come riporta Roma Today, sono stati alcuni residenti del palazzo a dare l’allarme dopo aver sentito un tonfo provenire dal cortile interno.

La ragazzina sarebbe caduta da una finestra dell’appartamento in cui viveva assieme alla famiglia. Inutili i soccorsi, per lei non c’è stato niente da fare.

Ipotesi suicidio

Sul posto è intervenuta la polizia che sta indagando per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti e capire come la 13enne sia precipitata dalla finestra.

La salma è stata messa a disposizione della magistratura, che potrebbe decidere di disporre l’autopsia.

In base a quanto emerso finora, l’ipotesi principale è quella del suicidio: in casa gli investigatori avrebbero trovato delle lettere che farebbero pensare al gesto estremo.