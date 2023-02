Cade dal balcone dell'albergo, grave un 12enne in Alto Adige: era in gita scolastica

Un 12enne in gita scolastica nell’Alto Adige è precipitato dal balcone dell’albergo dove alloggiava insieme ai suoi compagni. Teatro dell’episodio è una struttura ricettiva di San Giovanni, nella Valle Aurina, e sulla vicenda indagano le forze dell’ordine.

Cade dal balcone dell’albergo, grave un 12enne

Come ricostruisce ‘RaiNews’ l’episodio si è verificato alle 8:30 di questa mattina di domenica 12 febbraio.

Il ragazzino è un 12enne tedesco in gita scolastica in Alto Adige per la settimana bianca. Le dinamiche per ricostruire l’accaduto sono sotto indagine da parte dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto insieme alla Croce Bianca e all’elisoccorso Pelikan 2 che lo ha trasportato presso l’ospedale di Bolzano.

Fonte foto: iSTOCK Alto Adige, un 12enne è precipitato dal balcone di una camera d’albergo durante una gita. Indagano i carabinieri

Come sta il giovane studente

‘La Stampa’ parla di lesioni gravi, come conferma anche l”Ansa’.

Per il momento non è dato sapere in quale piano si trovasse il balcone dal quale è precipitato il 12enne, sul cui stati di salute non si hanno ancora notizie.

Il precedente a Civita Castellana

Solamente il 4 febbraio a Civita Castellana, in provincia di Viterbo, una bambina di 9 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione.

La piccola è stata trasportata con l’elisoccorso al Policlinico Gemelli di Roma con un sospetto trauma cranico, e sulle dinamiche sono in corso le indagini dei carabinieri.

Nelle ultime ore un altro incidente ha colpito un bambino. In provincia di Udine un ragazzino di 10 anni è stato travolto da un ritorno di fiamma mentre giocava insieme ad alcuni amici in un campetto dove stavano maneggiando un barattolo di benzina.

Il piccolo ha riportato ustioni di primo e secondo grado sulla parte alta del corpo ed è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Padova con l’elisoccorso, dove si trova ora ricoverato presso il Reparto Grandi Ustioni.

Le sue condizioni, stando alle prime indiscrezioni, sarebbero gravi. Non ci sono notizie, per il momento, sul caso del 12enne precipitato dal balcone di una camera in albergo in Alto Adige.