Civita Castellana, bambina di 9 anni cade dal balcone: trasportata in elicottero all'ospedale

Una bambina di 9 anni è precipitata dal balcone della sua abitazione a Civita Castellana, in provincia di Viterbo. La piccola è stata trasportata in eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma.

La prima ricostruzione dei fatti

Stando alle prime informazioni riportate dal ‘Corriere della Sera’, si tratterebbe di un incidente.

Come sta la bambina

Sempre in base a quanto riferito dal ‘Corriere della Sera’, la bimba avrebbe riportato ferite in diverse parti del corpo. Potrebbe anche aver riportato un trauma cranico.

Fonte foto: Tuttocittà L’episodio si è verificato a Civita Castellana, in provincia di Viterbo.

Il sopralluogo dei Carabinieri

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della compagnia di Civita Castellana, per un sopralluogo immediato e un primo incontro con le persone presenti in casa nel momento in cui la piccola è caduta dal balcone.

SEGUIRANNO AGGIORNAMENTI.