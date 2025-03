Brescello, rubano all’amico di famiglia 300mila euro e l’oro della moglie defunta: madre e figlio arrestati

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 2 arresti il bilancio di un’operazione dei Carabinieri di Brescello, dove una madre e un figlio sono stati fermati per truffa ai danni di un anziano. I due avrebbero approfittato della fiducia di un uomo di 70 anni per svuotare il suo conto corrente e la sua polizza vita.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, i fatti risalgono a un periodo anteriore e prossimo al 2017. La vittima, un uomo di 70 anni, aveva affidato le chiavi di casa a un 34enne durante un viaggio all’estero. Al suo ritorno, ha scoperto che il suo conto corrente era stato svuotato per circa 5.000 euro e che mancavano preziosi in oro di grande valore affettivo. Inoltre, la sua polizza vita, dove aveva versato circa 300.000 euro, era stata estinta.

Il coinvolgimento della famiglia

Il 34enne, con la complicità di padre, madre e fratello, ha fatto confluire i fondi in vari libretti per poi impossessarsene. Per questi fatti, una 55enne e il figlio 31enne sono stati arrestati dai Carabinieri di Brescello. La denuncia formalizzata dalla vittima ha portato a indagini che hanno condotto alla condanna dei due con sentenza della Corte d’Appello di Bologna.

Sentenza definitiva

La sentenza è divenuta definitiva il 25.6.2024, dopo che la Corte di Cassazione ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso presentato dai condannati. L’ufficio esecuzioni penali della Procura di Parma ha emesso l’ordine di esecuzione per la carcerazione, che è stato trasmesso ai Carabinieri di Brescello, dove i due risiedono. I militari, ricevuto il provvedimento restrittivo, hanno eseguito l’arresto presso l’abitazione dei due, conducendoli in caserma. Dopo le formalità di rito, sono stati tradotti presso la competente Casa Circondariale per l’espiazione della pena.

Fonte foto: IPA