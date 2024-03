Boss in incognito Chiara Iachini di Sedima Fashion Hub Jeans e Don The Fuller: quanto guadagna con le aziende

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

L’ultima protagonista della stagione 2024 di Boss in incognito (Rai Due) è stata Chiara Iachini, direttrice commerciale di Don The Fuller e socia di Sedima Fashion Hub.

Come previsto dal format del programma della tv di Stato, Iachini, sotto mentite spoglie, si è messa a lavorare a stretto contatto dei dipendenti.

Chiara ha delle quota di Sedima Fashion Hub essendo socia dell’azienda, oltre a essere la figlia del titolare. Laureata in Arti Visive e Studi Curatoriali, la donna ricopre anche il ruolo di direttrice commerciale di Don The Fuller, marchio di jeans che punta sulla produzione etica, tramite la corta filiera.

Chiara Francini: Don The Fuller business di nicchia

In particolare Don The Fuller propone jeans molto curati in cui spiccano le applicazioni fatte a mano, le rifiniture e i ricami. “Siamo passati – ha rivelato Iachini a Panorama – da una produzione focalizzata sulle enormi quantità al business nicchia di gamma, al quale assicuriamo certificazioni e il tracciamento veloce della filiera con il controllo su ogni passaggio delle lavorazioni couture o personalizzate”.

“Le nostre tele e le texture che creiamo sono trattate come i capi d’atelier, dalle applicazioni handmade alle rifiniture ton sur ton o i ricami, persino la cura sartoriale nello stiro in piega o nel sacco tasca che esce perfettamente bianco da qualsiasi lavorazione”, ha aggiunto l’imprenditrice.

Il brand ha visto la luce 11 anni fa. Da allora si è via via consolidato, facendosi conoscere anche oltre i confini nazionali (Giappone, Francia, Germania, Australia, Corea del Sud e anche negli Stati Uniti,).

Per capire il successo imprenditoriale si possono guardare i numeri registrati dall’Accadenim, società di Teramo che detiene il marchio: il 2022 ha avuto un fatturato di oltre 2 milioni di euro.

Quanto guadagna Chiara Iachini?

Come detto, Chiara Iachini è anche socia di Sedima Fashion Hub, realtà innovativa del settore

Non sappiamo con precisione quanto guadagni la manager. Ma ci si può fare un’idea. Secondo la maggior parte delle fonti, lo stipendio medio di un direttore commerciale è compreso tra 4.000 e 6.000 euro al mese (dati medi). A ciò va aggiunto che Iachini è anche socia di Sedima Fashion Hub, circostanza che senza dubbio fa aumentare di parecchio i suoi guadagni.