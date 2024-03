Flavio Briatore vittima di una truffa, rubata l'identità all'imprenditore: chieste foto hot a giovani donne

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Flavio Briatore è finito vittima di una truffa. Il noto imprenditore è stato in Questura a Milano assieme allo staff del suo locale Crazy Pizza per denunciare una truffa compiuta a suo nome.

La truffa ai danni di Flavio Briatore

A dar notizia della truffa compiuta ai danni di Flavio Briatore è stato il settimanale ‘Chi’: l’imprenditore ha passato giorni in Questura a Milano in via Fatebenefratelli, assieme allo staff del Crazy Pizza, per una truffa compiuta utilizzando il suo nome.

Qualcuno avrebbe rubato l’identità a Flavio Briatore e, utilizzando un trucco informatico, avrebbe inviato messaggi a giovani ragazze, famose e non, con il suo numero di telefono, invitandole al locale e chiedendo nel frattempo foto hot. Ovviamente, Flavio Briatore non era in realtà a conoscenza di tutto questo.

Chi ha truffato Flavio Briatore

Il presunto responsabile della truffa ai danni di Flavio Briatore sarebbe già stato identificato dalle forze dell’ordine.

La reazione di Flavio Briatore dopo la truffa

Flavio Briatore non ha voluto rilasciare commenti ufficiali sulla truffa effettuata ai suoi danni, ma sembra sia rimasto profondamente seccato a proposito di quanto accaduto.