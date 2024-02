Morto Dario Osella, il re dei formaggi freschi del Piemonte: l'imprenditore di Fattorie Osella aveva 92 anni

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

È morto, all’età di 92 anni, Dario Osella, il re dei formaggi freschi. L’imprenditore e fondatore delle “Fattorie Osella” è morto nella mattina di sabato 10 febbraio.

Addio a Dario Osella, il re dei formaggi

Originario di Caramagna Piemonte, Dario Osella era nato in una famiglia dalle competenze casearie antiche tramandate di generazione in generazione. E dal nonno Giacomo aveva ereditato la grande passione per i formaggi.

Dopo aver frequentato il Real Collegio Carlo Alberto I a Moncalieri ed essersi iscritto all’università decise che il suo percorso non sarebbe stato quello dell’avvocato, ma del casaro. E nel 1952 fondò e cominciò a dirigere l’azienda che ha fatto la storia nella produzione dei formaggi freschi, Fattorie Osella.

Il ricordo e cordoglio del presidente Cirio

Appresa la notizia della morte di Osella, Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha ricordato il compianto imprenditore.

“Il Piemonte si stringe alla famiglia e agli affetti di uno straordinario imprenditore, esempio di quella qualità e lungimiranza che nascono dal lavoro e dal contatto autentico con la propria terra e le proprie radici” le parole del governatore.

” Forse proprio per questo le Fattorie Osella sono entrate a far parte del nostro immaginario, un luogo d’eccellenza e tradizione di cui Dario Osella- ha concluso-, in tanti anni, ha reso parte anche tutti noi”.

A ricordarlo anche l’assessore Paolo Demarchi, che su Facebook ha sottolineato come Osella sia stato capace di “trasformare una piccola attività artigianale in una realtà industriale di successo nazionale”.

Fattorie Osella, una storia vincente

Dal 1952 a oggi Osella con i suoi prodotti caseari è entrato nella storia dell’Italia, specializzandosi in produzione di formaggi freschi. Nel 1994 stipulò anche un accordo con Kraft, oggi gruppo Mondolez.

Leader nella produzione di robiola e formaggi freschi, oggi l’azienda conta 120 dipendenti e lavora circa 80 tonnellate di latte conferite da 22 aziende agricole del territorio.