Boss in incognito riparte con l'Antica pizzeria da Michele in the World: la storia di Alessandro Condurro

Boss in incognito, il docu-reality imprenditoriale condotto da Max Giusti, è ripartito ieri sera, lunedì 4 marzo, in onda in prima serata su Rai 2. Il primo episodio ha avuto come protagonista Alessandro Condurro, “boss” della pizzeria L’Antica Pizzeria da Michele in the world, nata 150 anni fa a Napoli. Al via quindi la nona stagione in ciclo di tre puntate che, come nelle edizioni precedenti, vede i capi di tre aziende italiane d’eccellenza lavorare con i propri dipendenti sotto mentite spoglie.

Chi è Alessandro Condurro, primo Boss in incognito del 2024

Alessandro Condurro, commercialista di 51 anni, è Amministratore delegato della storica pizzeria napoletana L’Antica Pizzeria da Michele in the world.

È l’erede del fondatore Michele, che aprì la prima pizzeria nel 1906.

Fonte foto: ANSA Alessandro Condurro, ad L’Antica Pizzeria da Michele in the world

La sua famiglia ne ha tramandato l’arte attraverso le generazioni, rimanendo fedele alla tradizione di offrire solo due tipi di pizza, Marinara e Margherita.

Un’autenticità riconosciuta globalmente, immortalata anche nel film “Mangia, prega, ama” con Julia Roberts. Presente con un franchising di 31 pizzerie in tre continenti, L’Antica Pizzeria da Michele in the world conta 680 dipendenti e un fatturato annuo di 100 milioni di euro.

Il marchio è sbarcato quest’anno a Dubai, Valencia e Los Angeles, soprattutto grazie all’azione di Alessandro Condurro, che ha saputo coniugare le tradizioni partenopee con le esigenze del pubblico mondiale.

Cos’è Boss in incognito

Boss in incognito è un docu-reality basato sul format televisivo britannico Undercover Boss. Giunto quest’anno alla nona edizione, condotta da Max Giusti, il programma vede in ogni episodio un imprenditore a capo di un’azienda assumere in incognito le sembianze di un dipendente per una settimana.

Seguito dalle telecamere facendo credere agli altri dipendenti che si tratti di un documentario, viene di tanto in tanto sostituito dal conduttore Max Giusti sotto travestimento.

Le prossime puntate del programma di Max Giusti

Il programma andrà in onda in prima serata su Rai 2 ogni lunedì per tre settimane. Ieri, lunedì 4 marzo, la prima puntata, con le prossime in onda lunedì 11 marzo e lunedì 18 marzo alle 21.20. Protagoniste dei due episodi saranno un’azienda leader nella raccolta e nella trasformazione dei tartufi e un’azienda specializzata nei jeans.