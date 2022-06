Bollettino Covid 21 giugno 2022: boom di contagi, sale il tasso di positività. Tutti i numeri

La pandemia di Covid-19 è tutt’altro che finita. A testimoniarlo sono i numeri degli ultimi bollettini del ministero della Salute, che oggi 21 giugno 2022 hanno rilevato un nuovo balzo dei contagi: sono 62.704, che portano il totale dall’inizio della pandemia a 17.959.329. I decessi sono 62, per un totale di 167.842.

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 292.345. Il tasso di positività è del 21,44%, in aumento rispetto al 20,87% di ieri. Nel bollettino precedente, i nuovi contagi erano 16.571.

Bollettino Covid 21 giugno 2022, la situazione negli ospedali

Le persone attualmente positive in Italia sono 599.930, con un incremento di 25.281 unità.

Di queste, 4.803 sono ricoverate con sintomi e 206 in terapia intensiva (gli ingressi del giorno sono 25). Salgono i ricoverati in area non critica, con 218 pazienti in più, mentre calano di 3 unità i ricoverati in terapia intensiva.

I guariti e dimessi nelle ultime 24 ore sono 37.921, per un totale di 17.191.557.

Bollettino Covid 21 giugno 2022, la curva dei nuovi positivi

Dalla mappa interattiva sulla situazione Covid in Italia è possibile osservare l’andamento dei contagi nel 2022. Rispetto a maggio, la curva dei contagi sembra seguire una traiettoria crescente. Era infatti dai primi di maggio che non si registrava un incremento superiore ai 60mila casi.

Fonte foto: Protezione civile La curva dei contagi nella mappa della Protezione civile

Bollettino Covid 21 giugno 2022, la situazione nelle regioni

Ecco la situazione nelle singole regioni. Il primo numero indica il totale dei casi, il secondo (tra parentesi) le persone attualmente positive e il terzo l’incremento giornaliero.

Lombardia: 2.967.533 (60.586) (9.900)

Veneto: 1.802.541 (42.948) (6.452)

Campania: 1.761.139 (80.608) (6.018)

Lazio: 1.647.841 (125.036) (7.549)

Emilia-Romagna: 1.528.629 (28.316) (3.455)

Sicilia: 1.250.074 (56.666) (5.559)

Piemonte: 1.224.222 (30.776) (3.105)

Toscana: 1.179.884 (32.070) (3.812)

Puglia: 1.167.656 (27.106) (3.990)

Marche: 485.498 (3.706) (1.388)

Liguria: 462.772 (9.081) (1.709)

Abruzzo: 418.437 (19.670) (1.478)

Calabria: 403.498 (31.514) (1.446)

Friuli Venezia Giulia: 389.692 (8.076) (1.514)

Sardegna: 332.488 (16.348) (2.658)

Umbria: 296.016 (8.956) (862)

P.A. Bolzano: 222.884 (2.844) (641)

P.A. Trento: 171.029 (2.072) (384)

Basilicata: 141.989 (11.228) (526)

Molise: 68.209 (1.785) (157)

Valle d’Aosta: 37.298 (538) (101)

Bollettino Covid 21 giugno, la situazione un anno fa

Un anno fa, in questa stessa data, ci sono stati 495 nuovi casi e 21 decessi.

Le persone positive in Italia erano 76.853.

Coronavirus, totale vaccini somministrati in Italia

Ad oggi, in Italia, sono state somministrate 138.094.973 dosi, così ripartite:

Totale dei cittadini con almeno una dose: 49.401.645 (91,49% della popolazione over 12 – persone con almeno una somministrazione);

Totale dei cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale: 48.647.021 (90,10% della popolazione over 12 – persone che hanno completato il ciclo vaccinale);

Totale con almeno una dose + guariti da al massimo 6 mesi: 52.225.548 (96,72% della popolazione over 12)

Totale dei cittadini che hanno ricevuto dose addizionale/richiamo (booster): 42.215.294 (88,49% della platea della dose booster).