Bimbo di 8 anni morso alla mano da una vipera a Claut vicino Pordenone: trasportato d'urgenza in ospedale

Brutta avventura per un bambino di otto anni portato d’urgenza in ospedale dopo essere stato morso da una vipera durante un’escursione in montagna a Claut, nel Pordenonese. Il piccolo era in gita con la famiglia, residente a Conigliano, in provincia di Treviso, quando è stato attaccato dal serpente velenoso. Trasportato in elisoccorso a Belluno è stato tenuto in osservazione per qualche giorno, ma non è in pericolo di vita.

Il morso

Il bambino è stato morso al dito mentre si trovava con la famiglia nei pressi delle impronte di dinosauro, vicino al rifugio di Casera Casavento, intorno alle 17 di domenica 9 luglio. Secondo quanto riportato da ‘Il Gazzettino’, la vipera, un esemplare di berus, detto anche marasso, sarebbe spuntata da sotto un bastone accanto a un torrente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il territorio del comune di Claut dove il bambino di otto anni è stato morso da una vipera

A causa della mancata copertura dei cellulari nella zona i genitori si sono precipitati al parcheggio dell’auto, che distava almeno 20 minuti a piedi, per cercare soccorsi. Arrivati nella borgata di Lesis, dove avevano lasciato il veicolo, si sono diretti in fretta e furia a Claut dove un medico ha visitato il bambino che presentava già la mano gonfia e ha chiesto l’intervento della centrale operativa Sores Fvg.

I soccorsi

Nel giro di pochi minuti è arrivata sul posto un’ambulanza proveniente da Cimolais, con la quale il bambino è stato portato nella zona di atterraggio dell’elicottero del Suem di Pieve di Cadore. Dopo avere rassicurato i genitori, il rianimatore a bordo ha comunque ritenuto necessario il trasferimento d’urgenza all’ospedale di Belluno per completare la terapia farmacologica. Tenuto in osservazione per qualche giorno, il bambino dovrebbe essere trasferito presto in pediatria prima di essere dimesso.

“Voglio ringraziare quanti si sono prodigati per portare soccorso al bimbo – ha commentato il sindaco di Claut, Gionata Sturam -. Invio un abbraccio al piccino e lo aspettiamo presto per un’altra visita alle impronte di dinosauro. Per prevenire inutili allarmismi, ricordo che la zona è visitata ogni anno da migliaia di persone ed è la prima volta che un bimbo viene morso da una vipera. Un pericolo che si corre nelle aree in cui la naturalità è ancora predominante”.

L’uomo morso da una vipera a Caltanissetta

Nella giornata di martedì 11 luglio un uomo si è presentato all’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta con i segni di un morso di vipera sulla gamba. L’uomo stava lavorando nelle vicinanze di un casolare diroccato in campagna quando, ad un certo punto, si è sentito mordere.

Al pronto soccorso della struttura nissena i sanitari hanno contattato il centro antiveleni ma, poiché l’uomo si era già ristabilito, non è stato necessario utilizzare il siero antivipera. Sarà tenuto in osservazione per poi essere dimesso.