Allarme serpenti a Roma, decine di richieste di aiuto: cosa fare se se ne incontra uno e quali sono i rischi

Una laurea in Giurisprudenza con una tesi su “Mafia Capitale”, anticamera della passione per il giornalismo. Le prime esperienze nella cronaca locale pugliese con videocamera e microfono nello zaino. Poi il Master in Giornalismo di Torino e adesso l’ossessione per l’approfondimento e per i podcast

Per le strade di Roma c’è un allarme serpenti. Dopo le segnalazioni di cinghiali e gabbiani che si aggirano tra i cassonetti della spazzatura o per i viali dei parchi pubblici, adesso i romani fanno i conti con gli avvistamenti dei serpenti. Sono decine le richieste di aiuto che provengono dai cittadini che cercano di capire come comportarsi davanti ai rettili per scongiurare ogni rischio che potrebbe provenire da un contatto troppo ravvicinato con un serpente.

Le segnalazioni di serpenti in giro per Roma

Solo negli ultimi giorni sarebbero state circa 60 le chiamate arrivate al centralino dell’associazione Earth che si occupa della tutela giuridica della natura e dei diritti degli animali.

I romani segnalano l’avvistamento di serpenti in strada. Molti sono esemplari selvatici oppure abbandonati, mentre altri sono fuggiti alla custodia dei proprietari.

Fonte foto: istockphoto Una vipera in una zona campestre

Stando alle ultime segnalazioni, un serpente è stato recentemente avvistato all’interno di un deposito dell’Atac. Poco prima, invece, i cittadini hanno visto una vipera in zona Cinquina e una nel quartiere Tufello.

A Roma manca un servizio di recupero della fauna selvatica

L’associazione Earth, che ogni giorno riceve diverse chiamate, ha parlato di una vera e propria emergenza serpenti nella città di Roma.

Si tratta di un fenomeno difficilmente controllabile, perché nella Capitale (così come a livello regionale) non esiste un servizio di recupero della fauna selvatica. E questo induce i cittadini a rivolgersi all’associazione in casi di emergenza.

Valentina Coppola, presidente dell’associazione Earth ha fatto sapere che gli avvistamenti sono all’ordine del giorno e che le persone ormai chiamano il centralino a qualsiasi ora.

Compito dell’associazione, una volta ricevute le segnalazioni, è quello di identificare il rettile. Se si tratta di una specie innocua si danno consiglio su come comportarsi. Quando, invece, si tratta di vipere, l’associazione allerta la Protezione civile e i vigili del fuoco.

Il rischio di essere morsi da un serpente

Non è semplice risalire al motivo della presenza di serpenti in città. Certamente, però, i rifiuti abbandonati per terra o in prossimità dei cassonetti rappresentano un incentivo ad addentrarsi nelle zone urbane per i rettili in cerca di cibo.

Il rischio maggiore a cui si potrebbe andare incontro se si incontra un serpente, è sicuramente quello di essere colpiti dal suo morso.

L’attacco di un serpente, infatti, è molto rapido e il morso oltre a provocare ferite da medicare subito potrebbe anche causare infezioni batteriche visto che il rettile si nutre di topi.

Cosa fare per evitare il pericolo

Tendenzialmente un serpente non è interessato ad attaccare l’uomo. Se lo si incontra, infatti, probabilmente è perché il rettile cerca del cibo ad esempio.

Tuttavia, in caso di un incontro ravvicinato con un serpente, il consiglio è quello di allontanarsi dalla sua traiettoria per evitare di essere attaccati. È importante, quindi, cambiare direzione e non fare movimenti bruschi.

Nel caso in cui l’animale entri in luoghi da cui diventa difficile allontanarsi, è utile contattare un esperto per ricevere consigli su come comportarsi. E, in caso di necessità, richiedere l’intervento della protezione civile o dei vigili del fuoco.