Serpente a bordo di un aereo: panico tra i passeggeri. Cosa è successo e i precedenti

Lunedì scorso un serpente ha seminato il panico tra i passeggeri a bordo di un aereo della United Airlines partito dalla Florida.

La scoperta del serpente

Il serpente è stato avvistato da un passeggero poco prima dell’atterraggio dell’aereo “2038”, con partenza a Tampa in Florida e destinazione New Jersey.

Le urla del passeggero alla vista dell’animale hanno immediatamente messo in allarme le hostess e gli steward, che, mentre la paura si diffondeva tra i clienti, hanno preso atto dell’insolita situazione. Stando a quanto riferito da un portavoce di United e riportato da ‘SkyTg24’, l’equipaggio di cabina ha subito provveduto a “contattare le autorità competenti” allo scopo di agevolare la gestione della situazione di emergenza.

La cattura dell’animale

Una volta che l’aereo è atterrato al Newark Liberty Unternational Airport, gli ufficiali addetti al controllo degli animali e gli agenti della Polizia aeroportuale si sono presentati al gate e hanno provveduto a catturare il serpente, che è stato poi liberato in natura.

L’animale in questione era un serpente giarrettiera della famiglia Natricidae, una specie molto diffusa nel Nord dell’America. L’aspetto è minaccioso (si distingue per la caratteristica colorazione giallo-arancio), ma non è un serpente velenoso.

Come sia riuscito a strisciare a bordo dell’aeroplano, per il momento, è ancora un mistero, così come è difficile a oggi stabilire se ci siano responsabilità da parte dei passeggeri.

Il precedente

Non è la prima volta che un serpente scatena il panico tra i passeggeri a bordo di un aereo: nel 2016, infatti, si era vissuta una situazione simile a bordo di un aeroplano della compagnia Aeromexico. Nel 2013, invece, un pitone ha fatto irruzione sulla rotta Australia-Papua Nuova Guinea.