Bimbo di 6 anni morso alla mano da una vipera a Cles vicino Trento: stava raccogliendo un fiore per la mamma

Disavventura per un bambino di Cles, in provincia di Trento: mentre si trovava coi genitori è stato morso da una vipera. È stato subito trasportato d’urgenza al Centro antiveleni di Verona, dove gli è stato somministrato un antidoto.

Cles, bimbo morso alla mano da una vipera

Stando a quanto riportato dal Corriere del Veneto, i fatti sono avvenuti a Cles, comune italiano di circa 7.000 abitanti della provincia autonoma di Trento in Trentino-Alto Adige e capoluogo della Val di Non.

Mentre stava camminando assieme alla famiglia, un bimbo di 6 anni avrebbe visto un fiore in un cespuglio e avrebbe tentato di coglierlo per donarlo alla madre. Ha però ritratto subito la mano dopo aver sentito un bruciore molto intenso.

Fonte foto: iSTOCK Il veleno di vipera può essere letale nei bambini piccoli

Nel cespuglio a quanto pare si nascondeva una vipera e gli stessi genitori l’avrebbero vista strisciare via dallo stesso. La mano del bambino ha subito iniziato a gonfiarsi e a quel punto è stata chiamata l’ambulanza.

Ricoverato al Centro antiveleni di Verona

Dopo l’arrivo dei soccorsi, il bambino è stato portato subito al Centro Antiveleni di Borgo Trento a Verona. Un viaggio di circa due ore per raggiungere uno die dieci centri nazionali riconosciuti dal ministero della Salute.

Il nosocomio ha pertinenza territoriale su Triveneto e Brescia, per questo il bimbo di 6 anni è stato portato qui. Stando a quanto riportato dal dottor Giorgio Ricci, direttore del Centro, al giovanissimo sono stati somministrati frammenti anticorpali antivipera.

La mano ha iniziato a sgonfiarsi e il bambino non sarebbe in pericolo di vita, ma è tenuto sotto osservazione in quanto nei soggetti così piccoli il siero possa dare luogo a reazioni più gravi. Il medico ha aggiunto che si tratta di un morso atipico, perché arrivato in anticipo rispetto alla solita stagione.

Cosa fare in caso di un morso di vipera

Il morso di una vipera non è letale, in soggetti adulti e senza particolari problematiche di salute. Può esserlo tuttavia per i più piccoli e per anziani con malattie croniche o debilitati. Ogni morso richiede comunque un trattamento adeguato.

In caso di attacco, i primi sintomi a comparire sono gonfiore, nausea, vomito e diarrea. Ci sono dalle 4 alle 6 ore per intervenire e la cosa più importante da fare è non muovere troppo chi è stato morso da un serpente, per evitare la diffusione del veleno nel corpo.

Da evitare anche il lavaggio della ferita con alcol o l’applicazione di un laccio emostatico: l’unico rimedio valido è la somministrazione di un siero antivipera, rigorosamente in ambienta ospedaliero protetto per evitare shock anafilattico.