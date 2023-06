Bimba di 7 anni travolta da un'onda morta in ospedale: sorpresa dall'acqua a Lido di Classe vicino Ravenna

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tragedia sulla Riviera Romagnola. Una bambina di sette anni è stata travolta da un’onda mentre giocava sulla spiaggia ed ha accusato un principio di annegamento. Trasportata immediatamente in ospedale, è morta dopo un giorno di ricovero.

Travolta da un’onda mentre gioca sulla spiaggia

Nella mattinata di ieri domenica 25 giugno una bambina di soli 7 anni è stata travolta da un’onda sulla spiaggia di Lido di Classe, in riviera romagnola, nei pressi della città di Ravenna.

La bimba, originaria di Reggio Emilia, stava trascorrendo la giornata al mare assieme ad alcuni familiari tra cui il padre, quando è stata sorpresa dal moto ondoso che la ha trascinata sott’acqua.

Lido di Classe, frazione di Ravenna, la spiaggia dove è avvenuta la tragedia

Fin da subito il genitore avrebbe chiesto aiuto, essendosi accordo che la figlia era stata travolta con particolare violenza dal mare.

I soccorsi alla bambina

I soccorsi i sono attivati il prima possibile, e i primi ad accorrere sono stati un bagnino e un operatore del 118 che in quel momento si trovavano in spiaggia ma fuori servizio.

Tra i primi ad accorrere in aiuto della bambina e dei suoi familiari anche una dottoressa, che era tra i turisti presenti in quel momento in spiaggia.

Le condizioni della piccola sono apparse fin da subito gravi: l’onda l’ha trascinata sott’acqua impedendole di respirare e causando un arresto cardiocircolatorio.

Il trasferimento a Bologna e la morte

In breve tempo un’ambulanza e un’auto medica del 118 sono arrivate sulla spiaggia di Lido di Classe dove si trovava la bambina con la famiglia. Anche i soccorritori si sono subito resi conto che la situazione era grave.

La piccola, priva di coscienza ma ancora viva, è stata caricata a bordo dopo che i sanitari l’hanno aiutata a respirare tramite la ventilazione artificiale per una decina di minuti, tentando di stabilizzarne le condizioni.

Ripreso il ritmo cardiaco, è stata portata prima all’ospedale di Ravenna, ma quasi immediatamente si è deciso per il trasferimento a quello di Bologna. Nella giornata di oggi è però arrivata la notizia che la bambina non ce l’ha fatta.