Si tuffa nelle acque del lago di Endine vicino Bergamo, ragazzo di 17 anni muore annegato

Si è tuffato per fare il bagno ma non è più riemeso. Tragedia al lago di Endine, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 17 anni è morto annegato nel pomeriggio di oggi, giovedì 22 giugno. Immediato l’allarme lanciato dagli amici, ma per il giovane non c’è stato niente da fare.

Muore annegato nel lago di Endine

Il dramma si è consumato nel primo pomeriggio di giovedì 22 giugno sulle sponde del lago di Endine in val Seriana, nel territorio di Spinone al Lago (Bergamo). Secondo quanto riporta Ansa, il giovane si è tuffato per fare un bagno ma non è più riemerso, venendo inghiottito dalle acque del lago.

Secondo quanto riporta BergamoNews, il 17enne, di origini egiziane, si trovava in gita sulla riva del lago assieme ad altri ragazzi di una cooperativa di Cremona alla quale era affidato. La famiglia si trova in Egitto.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia al lago di Endine, a Spinone al Lago (Bergamo)

Cosa è successo

Secondo una prima ricostruzione, la tragedia è avvenuta verso le 14. Dopo pranzo alcuni ragazzi hanno deciso di tuffarsi nelle acque del lago, per rinfrescarsi. Il 17enne però è sparito improvvisamente, forse a causa di un malore.

Immediato l’allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Bergamo, una squadra del distaccamento di Clusone e i sommozzatori provenienti da Milano, oltre ai mezzi del 118.

I soccorritori hanno ritrovato il corpo sul fondo del lago e lo hanno portato a riva, i sanitari hanno provato a rianimarlo ma non c’è stato niente da fare. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.

Le parole del sindaco

Sul posto anche il sindaco di Spinone al Lago, Simone Scaburri, che ha ricordato che la zona non è nuova a tragedie del genere: lo scorso agosto un 21enne è morto annegato nello stesso tratto.

“Chi arriva da fuori spesso non conosce la pericolosità del nostro lago. Valuteremo – ha dichiarato – se sia il caso di installare dei cartelli per mettere in guardia i bagnanti”.