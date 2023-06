Morto a 22 anni per un malore durante il bagno nel lago Ceresio a Varese: recuperato a 18 metri di profondità

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Non ce l’ha fatta il ragazzo di 22 anni che aveva accusato un malore mentre faceva il bagno nelle acque del lago Ceresio, a Varese. Il giovane era stato recuperato privo di sensi a 18 metri di profondità e trasportato in condizioni critiche in ospedale, dove è poi deceduto.

Morto a 22 anni

Il 22enne, di origini marocchine e residente a Turate (Como), aveva accusato un malore nel pomeriggio di mercoledì 14 giugno ed era scomparso nelle acque del lago Ceresio a Porto Ceresio, in provincia di Varese.

Recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco, era stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza. Il giovane ha trascorso la notte ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva.

Le sue condizioni però sono peggiorate e, come riporta Il Giorno, nella tarda mattinata di giovedì 15 giugno ne è stato constatato il decesso.

Il malore

Il 22enne stava trascorrendo il pomeriggio in compagnia di alcuni amici sulla spiaggia comunale di Porto Ceresio, sulle sponde del lago. Ad un certo punto il giovane ha deciso di tuffarsi per fare il bagno nelle acque del lago, ma non è più riemerso.

L’ipotesi principale è che abbia accusato un malore mentre era in acqua. Gli amici hanno provato a tuffarsi per dargli una mano, ma non sono riusciti a trovarlo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La tragedia nelle acque del lago Ceresio

I soccorsi

A quel punto hanno lanciato l’allarme e sono scattate le ricerche. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Varese con gli specialisti del soccorso acquatico, i sommozzatori provenienti da Milano e l’elisoccorso.

Dopo diversi minuti di ricerca, i sommozzatori hanno ritrovato il giovane a una decina di metri dalla riva, a 18 metri di profondità. Lo hanno recuperato e portato a riva, affidandolo al personale sanitario. Quindi la corsa in ospedale, fino al triste epilogo di oggi.